Jason Cundy révèle le cauchemar du lendemain de Noël alors que Peter Ndlovu lui a donné l’impression qu’il avait  » quatre dîners rôtis et environ trois bouteilles de champagne « 

Jason Cundy de talkSPORT a parlé de son cauchemar à Noël, révélant que l’une de ses pires performances s’est produite le 26 décembre.

Il nous assure que ce n’était pas dû à trop de cochons dans des couvertures ou à un gallon de Bucks Fizz la veille, mais plutôt à une belle démonstration de son adversaire, Peter Ndlovu.

parlerSPORT

Cundy n’a pas eu le meilleur des Noëls cette année-là

« L’une des pires performances de ma carrière s’est produite le lendemain de Noël. Nous avons joué à Birmingham City à la maison », a déclaré Cundy à talkSPORT.

« Le jour de Noël, j’ai bu une toute petite coupe de champagne. C’est tout ce que j’ai eu toute la journée. Je ne pouvais pas boire devant ma mère et mon père.

« Il n’y a aucune chance que je le fasse de toute façon, mais j’ai juste bu un petit verre. Je vivais à Londres, alors je suis allé à Ipswich le lendemain.

« Peter Ndlovu m’a tordu à l’envers – mon corps était comme un tire-bouchon au bout !

GETTY

Ndlovu a joué le rôle de Scrooge ce jour-là et a gâché le Noël de Cundy

«Il aimait une étape, non? Il m’a absolument déchiré dans tout le parc.

Personne ne doute que cela s’est produit, mais Cundy semble se souvenir d’avoir marqué un but contre son camp – quelque chose qui, selon les archives, ne s’est pas produit !

En regardant en arrière dans les archives de talkSPORT, il n’y avait aucun signe que Cundy ait percé son propre filet contre Birmingham le lendemain de Noël 1997, le but ayant été remis à Jon McCarthy à la place.

GETTY

Cundy sera ravi d’apprendre qu’il n’a pas marqué de but contre son camp ce jour-là – Joyeux Noël !

Le panel de buts douteux a soit enlevé l’ancien défenseur, soit il a vraiment bu plus qu’une coupe de champagne ce soir-là !

Cundy se souvient : « Nous n’avons été battus que 1-0, mais devinez qui a marqué le but – moi ! C’était un but contre son camp, il a rebondi sur mes tibias !

« Si les gens de Ndlovu écoutent maintenant, je ne sais pas combien de temps vous avez dormi cette nuit-là, mais je me suis couché tôt, je n’ai pas bu, rien.

« Le lendemain, honnêtement, je ne pouvais pas courir, je ne pouvais pas respirer, et il semblait que j’avais eu environ quatre dîners rôtis et environ trois bouteilles de champagne, ce qui n’était pas le cas. »

