Jason Cunningham a conservé sa couronne européenne des super poids coq

Foster-Cunningham

L’Utilita Arena de Birmingham (Royaume-Uni) a accueilli samedi après-midi une soirée organisée par Frank Warren, avec un titre européen entre deux Anglais en combat de fond.

Jason Cunningham (30-6, 6 KO) a conservé sa couronne européenne des super poids coq et a arraché les ceintures britannique et du Commonwealth du même poids au concurrent anglais Brad Foster (14-1-2, 5 KO) par décision unanime des juges.

Cunningham, 32 ans, après avoir surpris et arraché la ceinture européenne à Gamal Yafai en mai, a effectué sa première défense contre un Foster difficile, qui a dominé la première partie du combat. Le champion a réagi et joué ses tours dans les derniers tours, en plus d’un point que l’arbitre Mark Lyson a pris à Foster au huitième tour.

Le combat était très serré, mais trois juges Victor Loughlin, John Latham et Ian John Lewis ont vu Cunningham comme le vainqueur avec des scores de 115-114, 116-112 et 114-113 respectivement.

En combat de demi-fond, Ekow Essuman (16-0, 7 KO) a conservé ses ceintures de poids welter britannique et du Commonwealth en battant au sixième tour Danny Balle (10-1-1, 4 KO). Après une rafale de coups sans réponse, Ball est tombé, suppliant l’arbitre, en vain, de ne pas casser le score car il ne pouvait pas continuer, ce que le troisième homme a ignoré.

L’événement a eu d’autres présences illustres, telles que le vétéran des poids mi-lourds Callum Johnson (20-1, 14 KO) qui a battu le Russe par décision majoritaire Serveur Ermulaïev (24-3, 8 KO).