Jason de l’équipe SEAL reconsidérera son rôle de leader au retour de la saison 4

SEAL Team a également révélé que Ray n’avait pas été trop honnête avec sa femme Naima depuis son retour de sa capture, au point qu’il n’était même pas clair qu’elle savait qu’il avait été capturé. Elle a essayé de saisir ses mains dans cet épisode, et il s’est éloigné par réflexe, ce qui a rendu les choses un peu plus tendues entre elles. La bande-annonce de “Rearview Mirror” a montré que les choses devenaient un peu plus physiques dans une autre scène à venir avec les deux, ce qui pourrait entraîner quelque chose de mauvais pour Ray si quelqu’un en était témoin et le signalait.