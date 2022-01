Jason Derulo combat deux gars qui le confondraient avec Usher

Lire du contenu vidéo

Jason Derulo a une politique de tolérance zéro pour avoir été confondu avec une autre superstar du R&B – à tel point qu’il a attaqué 2 gars dans un hôtel de Las Vegas pour l’avoir appelé… Huissier.

Des sources policières ont déclaré à TMZ que des policiers ont été appelés à l’hôtel ARIA aux premières heures de mardi matin après que Derulo a jeté les poings sur les hommes.

Des témoins oculaires nous ont dit que Derulo et l’un des hommes se croisaient dans un escalator quand le gars a semblé troller Derulo en criant : « Hé, Usher ! Va te faire foutre, salope !!! » C’est à ce moment-là que Derulo s’est énervé et l’a frappé en plein visage, envoyant le mec au sol.

Cela ne s’est pas arrêté là… Jason aurait également giflé le deuxième gars quelques instants plus tard, et la sécurité a dû intervenir pour briser la mêlée. Vous pouvez voir une partie du combat dans la vidéo… même si Jason marchait avec un grand mec, peut-être son garde du corps… il a quand même chargé directement les gars après la ligne Usher.

A l’époque, les 2 victimes ne voulaient pas porter plainte, mais il y a toujours la possibilité d’un procès. Dans tous les cas, ils ont jusqu’à un an pour changer d’avis et aller de l’avant avec les accusations. Jason a reçu un avis d’intrusion d’ARIA et a été expulsé de la propriété.

On nous dit que les blessures n’ont nécessité aucune visite à l’hôpital, même si les 2 gars semblaient répandre du sang de blessures au visage. Nous avons contacté un représentant pour Jason… jusqu’à présent, aucun mot en retour.