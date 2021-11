Jason Derulo et Jena Frumes se réunissent pour un super-héros Halloween avec leur fils

Cette quantité de gentillesse est hors de cet univers.

Un peu plus d’un mois après l’annonce de leur séparation, Jason Derulo et Iéna Frumes réunis pour entrer dans l’esprit fantasmagorique d’Halloween, avec leur fils de 5 mois, Jason roi. Les deux, qui ont accueilli leur fils en mai de cette année, ont chacun partagé une adorable vidéo du trio portant tous des costumes de Superman assortis (avec une cape de bébé !) Sur Instagram le 31 octobre.

Les images des trois danseurs ensemble sont adorables en elles-mêmes, mais les utilisateurs des médias sociaux n’ont pas pu s’empêcher de jaillir sur le petit – d’autant plus que ce serait le premier aperçu complet de son visage depuis son arrivée plus tôt cette année. Comme un fan l’a simplement dit, « Pourquoi EST-IL LE BÉBÉ LE PLUS MIGNON ? »

Plus récemment, Jason et Jena ont demandé à des fans de spéculer sur l’état de leur relation après avoir été photographiés en train de profiter d’une sortie de jour ensemble le dimanche 17 octobre. à coparentalité, et comme le montre leur dernière vidéo, les choses sont super.