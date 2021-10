Jason Derulo et Jena Frumes suscitent des rumeurs de réconciliation avec Outing

Jason Derulo et Iéna Frumes donnent aux fans quelque chose à taco ’bout.

Moins d’un mois après que le chanteur de « Savage Love », âgé de 32 ans, a annoncé la séparation du couple, lui et son ex ont été photographiés en train de profiter d’une sortie de journée ensemble le dimanche 17 octobre.

Comme on le voit sur les photos, l’ancien couple, qui a accueilli son fils Jason roi en mai 2021, nous avons déjeuné ensemble au restaurant rapide et décontracté Tocaya Modern Mexican à West Hollywood, en Californie. Jena a associé un débardeur beige à un short gris, tandis que Jason portait des vêtements Nike assortis, notamment un haut ajusté bicolore et un short rouge.

Les photos montrent les deux assis l’un en face de l’autre à leur table pendant le repas, l’influenceuse de 28 ans à un moment donné tendant sa fourchette pour prendre quelque chose dans l’assiette du chanteur de « Wiggle ».

ET! News a contacté les représentants de Jason et Jena et n’a pas eu de réponse. Les deux stars, qui ont commencé à se fréquenter au début de la pandémie de COVID-19, n’ont pas encore évoqué publiquement la récente sortie ou donné plus de détails sur l’état de leur relation.