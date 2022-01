Jason Derulo impliqué dans une altercation à Las Vegas après que des hommes l’auraient confondu avec Usher

Jason Derulo a été impliqué dans une altercation houleuse après qu’il aurait été appelé du nom d’une autre superstar du R&B par un passant dans un hôtel de Las Vegas, a confirmé Fox News Digital.

Des sources locales chargées de l’application des lois ont déclaré que vers 2 h 22 du matin, des agents du service de police du métro de Las Vegas ont répondu à une altercation dans une boîte de nuit située dans le célèbre ARIA Resort and Casino.

La police a déclaré que l’altercation avait commencé lorsque Derulo, 32 ans, « a commis une batterie contre deux individus » qui n’ont pas voulu porter plainte contre le chanteur/acteur.

Un représentant de Derulo n’a pas immédiatement répondu à la demande de commentaires de Fox News.

Jason Derulo a été impliqué dans une altercation avec deux hommes qui l’auraient trollé et l’auraient appelé Usher à l’ARIA Resort and Casino à Las Vegas. (Photo de Lisa Lake/. pour Welcome America, Inc.)

Des témoins oculaires ont affirmé à TMZ que le chanteur et entrepreneur se promenait dans l’hôtel ARIA aux petites heures de mardi matin lorsqu’un homme dans un escalator a crié à Derulo : « Hé, Usher ! F — vous, salope !! ! »

Des témoins ont affirmé au point de vente que c’était à ce moment-là que l’interprète de « Cats » est entré en action, aurait frappé l’homme au visage, l’envoyant sur le pont.

Cependant, Derulo n’avait pas fini – et aurait tourné son attention vers un deuxième homme qu’il aurait giflé avant que la sécurité n’intervienne pour atténuer l’incident.

« Aucun rapport n'a été recueilli car les victimes ne voulaient pas engager de poursuites et Derulo n'a été ni cité ni arrêté », a déclaré la police à Fox News Digital dans un communiqué.

« Aucun rapport n’a été recueilli car les victimes ne voulaient pas engager de poursuites et Derulo n’a été ni cité ni arrêté », a déclaré la police à Fox News Digital dans un communiqué.

Derulo a été retiré de l’ARIA après avoir reçu un avis d’intrusion de la propriété.