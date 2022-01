Jason Derulo se bat à Las Vegas après avoir été appelé le nom d’un autre chanteur

Le chanteur Jason Derulo a été impliqué dans une altercation avec deux hommes dans un complexe du Strip de Las Vegas mardi matin, a annoncé la police. Derulo n’a été ni arrêté ni inculpé. Des témoins oculaires ont déclaré à TMZ que le combat avait commencé après que quelqu’un a appelé Derulo, 32 ans, « Usher » et lui a crié un juron.

Le vol a été signalé juste après 2 heures du matin mardi matin, a déclaré la police de Las Vegas dans un communiqué à USA Today. Derulo a « commis une batterie contre deux individus » à la station balnéaire d’Aria, a indiqué la police. Aucune blessure n’a été signalée et les victimes ont choisi de ne pas porter plainte, de sorte qu’aucun rapport de police n’a été dressé. La sécurité de l’hôtel a dit à Derulo de quitter la propriété avec un avis d’intrusion.

TMZ a publié mardi une vidéo de l’altercation. Des témoins ont déclaré au site que les hommes et Derulo se croisaient dans un escalator. L’un des hommes a alors crié : « Hé, Usher ! F—vous, b—! » Derulo a ensuite frappé l’homme au visage, le faisant tomber au sol.

Le combat s’est poursuivi alors que Derulo aurait giflé le deuxième homme. La sécurité est intervenue pour séparer les deux hommes. Aucun des hommes n’a été hospitalisé, bien que la vidéo semble les montrer souffrant de blessures au visage. Les hommes ont jusqu’à un an pour changer d’avis et porter plainte.

Derulo, de son vrai nom Jason Joel Desrouleaux, n’a pas commenté l’incident. Il n’a pas publié de publication sur Instagram depuis le jour du Nouvel An, lorsqu’il a partagé un montage d’images de 2021. La publication comprend des images de Derulo avec son ex-petite amie, Jenna Frumes, qui a donné naissance à leur premier enfant, leur fils Jason King, en mai 2021. Derulo et Frumes datés de mars 2020 à septembre 2021.

En novembre 2021, Derulo a déclaré que lui et Frumes coparentalités de leur fils. « Nous avons une relation incroyable, et nous ne nous soucions pas de confondre les gens à propos de notre situation parce que notre situation est notre situation », a-t-il déclaré à PEOPLE. « Nous aimons [our son] plus que tout, et son bien-être est très important pour nous. Je suis aussi très attentif à son bien-être et je veux qu’elle soit bonne. Je tiens beaucoup à elle. Nous avons une relation incroyable, contrairement à beaucoup de croyances. »

Les singles à succès de Derulo incluent « Wiggle », « Ridin’ Solo », « Whatcha Say », « Trumpets », « It Girl », « Dirty Talk » et « In My Head ». « Jalebi Baby » et « Acapulco ». En 2019, il a joué dans l’adaptation cinématographique de Chats dans le rôle de Rum Tum Tugger.