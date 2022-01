Jason Derulo se bat avec un gars qui l’appelle Usher. Que? Derulo est tombé aux poings avec un gars qui a osé l’appeler Usher, le chanteur a attaqué deux gars à Las Vegas pour l’avoir pris pour l’autre chanteur. Eh bien, alors ils disent…

TMZ a la vidéo de Jason en mode bête sauvage. Des sources ont déclaré au site Web que la police avait été appelée à l’hôtel ARIA aux premières heures de la matinée de mardi, après que Derulo eut battu les hommes.

Des témoins ont déclaré que Derulo passait par là quand l’un des hommes a crié : « Hé, huissier ! Va te faire foutre, salope! Tch !! » Et c’était suffisant pour que Jason l’écrase, le frappant en plein visage, l’envoyant au sol.

Et cela ne s’est pas arrêté là, Jason aurait également frappé l’autre gars quelques instants plus tard, et une sécurité a dû intervenir pour mettre fin au combat. Vous pouvez voir une partie de l’altercation dans la vidéo.

A l’époque, les deux victimes n’avaient pas porté plainte, mais selon le site, il y a toujours la possibilité d’un procès (bien sûr !). Jason a obtenu un avis pour violation du règlement du lieu de la part de l’ARIA et a été expulsé de la propriété.

Ils ont déclaré que les blessures n’avaient pas nécessité de visites à l’hôpital, même si les 2 garçons semblaient verser du sang de leurs blessures au visage.

Oui, Jason Derulo se bat avec un type qui l’appelle Usher. Quoi de pire, être « confus » avec Usher ou être dans Cats ..? MDR!