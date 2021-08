Jason Garrett porte une chemise avec un message d’un mot pour les géants (photo)

in

Les Giants de New York ont ​​fait les gros titres la semaine dernière lorsqu’une bagarre massive a éclaté lors de l’entraînement du camp d’entraînement de mardi.

Tout a commencé lorsque l’ailier rapproché Evan Engram a décidé de riposter après un coup tardif qui a été livré au porteur de ballon Corey Clement. À ce stade, la sécurité Logan Ryan a écrasé Engram par derrière. Ce qui a suivi, c’était le reste de l’équipe, y compris le quart-arrière Daniel Jones, entrant dans le chahut.

Finalement, la mêlée a été interrompue et l’entraîneur-chef Joe Judge s’est adressé avec colère et a puni ses joueurs. Il a également fait faire à tous les participants environ 12 minutes de sprints de 100 mètres et deux séries de pompes en guise de punition.

Jeudi, cependant, il semblait que le personnel d’entraîneurs s’était un peu refroidi. En fait, le coordinateur offensif Jason Garrett portait une chemise à la session médiatique avec un seul mot au-dessus du logo : combat.

Jason Garrett avec le message manuscrit “FIGHT” sur son t-shirt aujourd’hui pic.twitter.com/ILHhyc50Vs – Dan Duggan (@DDuggan21) 5 août 2021

Bien que la bagarre ne soit jamais géniale, c’est une partie assez standard de l’expérience du camp d’entraînement de la NFL. C’est aussi une bien meilleure raison de faire la une des journaux que des photos de vos joueurs vedettes assistant à une soirée controversée.

Cela va être une grosse année pour les Giants. Soit ils vont prouver que de nombreux ennemis ont tort et finiront bien mieux que prévu, soit ils vont se battre durement derrière l’équipe de football de Washington et les Cowboys de Dallas, qui semblent objectivement plus talentueux sur papier.

Restez à l’écoute, la saison promet d’être intéressante.

