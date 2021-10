Suite à l’annonce d’un premier renouveau sur A&E en 2019, la série de téléréalité paranormale révolutionnaire Ghost Hunters est passée à la plate-forme de streaming Discovery+ à temps pour Halloween et les fans peuvent s’attendre à une grande nostalgie à son retour le 31 octobre. Avec le chef d’équipe d’origine et le co-fondateur de l’Atlantic Paranormal Society (TAPS) Jason Hawes menant la charge et revenant avec les enquêteurs de l’émission, Steve Gonsalves et Dave Tango, les trois seront également rejoints par leur ancienne enquêteuse de Ghost Nation Shari DeBenedetti alors qu’ils explorent des lieux hantés à travers le US Mais ne soyez pas surpris de voir des visages familiers et des invités spéciaux rejoindre l’équipe dans cette toute nouvelle version de la série pionnière.

Dans une exclusivité avec PopCulture.com avant sa première en streaming ce dimanche, Hawes et Gonsalves admettent que bien que les trois aient créé Ghost Nation, leur passage à Ghost Hunters avec le réseau consistait à rester ensemble en équipe.

« Nous avions créé Ghost Nation comme un moyen pour nous tous de rester ensemble et je pense que c’est important et nous ne voulions pas faire [Ghost Hunters] si cela devait nous séparer », a déclaré Hawes. « Et maintenant que la capacité de reprendre les chasseurs de fantômes en équipe, je pense que Steve et moi et Dave, Shari, nous nous sommes tous assis et nous en avons parlé et nous avons senti que , je veux dire, nous avons créé Ghost Hunters. C’était notre bébé pendant 11 ans et bien sûr, si nous avions l’opportunité de le reprendre comme nous – en tant que TAPS, nous pensions qu’il était mieux entre nos mains. Alors nous nous sommes tous assis et nous en avons parlé, fait une introspection pendant environ un mois avant de finalement dire, vous savez quoi, allons-y. Et nous avons décidé de le faire en équipe et c’est la seule façon dont Discovery le voulait. Et c’est tout ce qui comptait pour nous. »

Sachant bien qu’à cette époque de l’année dernière, Ghost Hunters était sur un autre réseau et dirigé par l’ancien co-fondateur de TAPS, Grant Wilson aux côtés de sa propre équipe d’enquêteurs, Hawes dit qu’il a eu la chance de se connecter avec certains d’entre eux et de discuter avec eux du déménagement. de A&E à la découverte. « J’ai parlé avec Brian Murray – un gars formidable. J’ai en fait traîné avec lui un tas de fois, même chose avec Richel [Stratton]. Et j’ai rencontré Daryl [Marston] il y a environ un mois. Mais oui, ce sont les seuls avec qui j’ai parlé et je veux dire, Brian, Richel sont des gens formidables. J’ai aimé parler avec eux et passer du temps avec eux dans le passé. »

Gonsalves fait écho au sentiment affirmant qu’ils ont passé des jours et des nuits à traîner et à discuter. « Ils sont tous les deux vraiment, vraiment super cool, super gentils et très respectueux de ce que nous faisons et de ce que nous sommes sur le point de faire, ce que je pense être cool », a-t-il déclaré, ajoutant qu’il avait également parlé très brièvement à Marston. « Nous souhaitons le meilleur à tous ces enquêteurs. »

L’enquêteur poursuit en expliquant comment le temps passé loin de Ghost Hunters a donné à l’équipe une nouvelle perspective et un regard neuf sur leurs recherches, travaillant à faire avancer le domaine des études paranormales. « Nous avons beaucoup appris au cours des dernières années, ce qui, je pense, est passionnant, vous verrez donc que Ghost Hunters était un type d’enquête préliminaire et maintenant nous la portons à un autre niveau et menons réellement les cas à terme. au point où nous aidons réellement les gens et ne partons pas tant que nous n’avons pas aidé les personnes pour lesquelles nous enquêtons », a déclaré Gonsalves.

Hawes ajoute que l’une des « choses les plus importantes » qui a été partagée avec lui par Murray lorsqu’il a découvert qu’ils faisaient revivre Ghost Hunters était à quel point il était important que la série soit de retour avec ses créateurs d’origine. « Il a dit: » Vous savez quoi? C’est de nouveau entre les mains de ceux dans lesquels cela aurait dû toujours rester « , se souvient Hawes. « Cela signifiait beaucoup venant de lui parce qu’il était quelqu’un qui nous suivait depuis des années et nous sommes juste, comme, j’ai dit, nous sommes juste heureux de reprendre les rênes et de recommencer à courir avec. »

Ghost Hunters commencera à diffuser sur discovery+ le 31 octobre. Toutes les saisons de l’émission sont actuellement disponibles en streaming également. Pour en savoir plus sur les chasseurs de fantômes et toutes vos nouvelles paranormales, gardez-le verrouillé sur PopCulture.com pour les dernières nouvelles.