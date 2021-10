La nuit la plus effrayante de l’année est devenue encore plus effrayante grâce au dernier ajout de discovery+ ! La plate-forme de streaming présentera en avant-première son renouveau attendu Ghost Hunters le dimanche 31 octobre et alors que la série paranormale historique marque son retour avec les enquêteurs de l’Atlantic Paranormal Society (TAPS) menant la charge cette fois-ci, vous pouvez parier que tout est gâté pour une nuit de sensations fortes et de frissons.

Avec le retour du chef d’équipe Jason Hawes avec les enquêteurs de l’émission Steve Gonsalves et Dave Tango, le trio TAPS sera également rejoint par leur ancienne enquêteuse de Ghost Nation Shari DeBenedetti alors qu’ils explorent des lieux hantés à travers les États-Unis. Mais c’est leur aperçu d’Halloween qui a vraiment du punch avec les enquêteurs qui s’attaquent à une affaire massive avec leurs anciens coéquipiers de TAPS, Amy Bruni, Adam Berry et Dustin Pari alors qu’ils enquêtent sur les hantises du pénitencier de l’État du Missouri 10 ans après leur examen initial . Dans une exclusivité avec PopCulture.com, Hawes et Gonsalves révèlent ce que le public peut attendre du site hanté connu sous le nom de « 47 acres les plus sanglants d’Amérique » et pourquoi faire équipe avec leurs coéquipiers TAPS était un aspect important pour couvrir ces terrains particuliers.

« Honnêtement, c’était super pour nous parce que nous sommes toujours restés en contact et avons parlé et travaillé ensemble sur d’autres choses. Dustin, il est comme un frère pour nous. Je veux dire, vous le verrez plusieurs fois cette saison « , a déclaré Hawes en félicitant Bruni et Berry, qui enquêtent actuellement sur le paranormal sur Kindred Spirits de Travel Channel. « Ils sont géniaux. Je veux dire, Amy était avec moi pendant des années, même avant qu’elle ne commence sur Ghost Hunters. Elle aidait à produire une émission de radio que j’ai faite, Beyond Reality radio. Et je veux dire, Adam, il est passé par l’académie avec Steve et j’ai eu le plaisir de passer du temps avec lui. »

Partageant comment les deux ont accompli tant de choses en dehors de Ghost Hunters, Hawes dit que Bruni, Berry et Pari ainsi que leurs coéquipiers actuels font tous partie de sa « famille ». « Vous pouvez passer un peu de temps loin les uns des autres ici et là, mais vous faites partie de la famille et vous continuez à cliquer », a-t-il déclaré.

Gonsalves poursuit en expliquant que l’enquête était le « cas parfait » pour que tous les membres de TAPS se réunissent, non seulement en raison de sa taille, mais aussi grâce à la familiarité que l’équipe a enquêtée sur le site en 2011. « L’endroit était si grand que nous avions besoin de quelques mains supplémentaires. Amy et Adam, bien qu’ils enquêtent toujours selon les mêmes protocoles et procédures que nous, ils ont leurs propres techniques et leurs propres stratégies qu’ils utilisent et il y a de fortes chances que certaines des choses qu’ils apporté à cette enquête a en fait obtenu des résultats intéressants parce que deux équipes peuvent aller au même endroit et ce sera deux enquêtes complètement différentes avec des résultats différents et des tactiques différentes pour le gérer. » Le responsable de la technologie et analyste des preuves de TAPS a déclaré que parce que tout le monde apportait quelque chose d’unique à la table, tout » s’était très bien passé « .

Quant à savoir pourquoi ils sont retournés au pénitencier historique près d’une décennie plus tard en équipe, Hawes a déclaré qu’il s’agissait vraiment de nouvelles activités qui démarrent après la découverte des cellules du centenaire, initialement construites dans les années 1840. « Ils ont été enterrés et ils les ont déterrés et l’activité reprenait vraiment de toute façon. Ils ne savaient pas si c’était à cause des nouvelles cellules, mais je veux dire, ils s’occupaient de choses », a-t-il déclaré. « Ils voyaient ce qui ressemblait presque à un fantôme doppelgänger de certains des gardes de sécurité. Les gens avaient l’impression d’être touchés et bousculés et ils étaient menacés. Des voix. Je veux dire, c’était sans arrêt et tellement énorme. endroit où tant de gens sont passés par là au fil des ans. »

(Photo : Travel Channel / Découverte)

Ajoutant combien de personnes sont mortes et ont perdu la vie là-bas, Hawes explique en outre comment ce sont des endroits comme celui-ci qui sont « mûrs » pour une activité paranormale avec juste une « énergie folle » à ce sujet. « Vous commencez à lire une partie de l’histoire, ou à regarder une partie de l’histoire des personnes qui sont passées par là ou des émeutes qui se sont produites et un homme étant – à peu près les détenus qui font irruption pour prendre la vie d’un individu avec un marteau. Je veux dire, vous êtes comme, ‘Oh mon Dieu!’ la folie qui s’est produite ici. Et Dieu connaît l’énergie qui est emprisonnée dans la structure ou les murs qui composent cet endroit », a-t-il déclaré. « [But] c’était génial d’être là. Je veux dire, c’est l’un de ces endroits qui ne vous laisse jamais tomber. Je vais enquêter sur cet endroit à tout moment. »

Sentant que le moment était venu, Gonsalves partage qu’il était « bon de revenir en arrière » car certains membres du personnel démissionnaient, y compris les gardes de sécurité, ce qui en faisait une raison de plus pour enquêter. « Si vous êtes dans un endroit comme celui-ci où vous ne pouvez pas avoir votre sécurité là-bas, vous allez rencontrer des problèmes majeurs », a-t-il déclaré. « C’était donc le bon moment pour enquêter. Vous savez, deux volets : en tant qu’enquêteurs, c’est un endroit incroyable. Nous avons eu une tonne d’activités incroyables et beaucoup de plaisir. Mais nous étions en fait là avec une mission pour les aider , ce qui, à mon avis, est important de ne pas simplement aller enquêter en tant qu’enquêteur, mais aussi d’avoir une mission. »

Partageant davantage comment l’équipe fait « une plongée incroyablement profonde dans tous les aspects de ce que la propriété a traversé », Gonsalves ajoute qu’ils ont également trouvé beaucoup de choses qu’ils ne savaient pas tout à fait. « Certains décès, nous avons pu vraiment dissiper certaines des rumeurs qui se déroulaient là-bas et c’est très important pour notre enquête car ces choses finissent dans les livres d’histoire, elles finissent sur les tournées et si nous pouvons aider à nuancer et obtenir le droit informations disponibles, alors nous aidons toute la communauté, honnêtement. »

Ghost Hunters commencera à diffuser sur discovery+ le 31 octobre. Toutes les saisons de l’émission sont actuellement disponibles en streaming également. Pour en savoir plus sur les chasseurs de fantômes et toutes vos nouvelles paranormales, gardez-le verrouillé sur PopCulture.com pour les dernières nouvelles.