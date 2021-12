Jason Hitch, fiancé de 90 jours, est mort à 45 ans après avoir eu COVID-19

Fiancé des 90 jours star Jason attelage est décédé à l’âge de 45 ans.

La personnalité de la télé-réalité, qui est apparue dans la deuxième saison de la série TLC en 2014, est décédée mardi soir 14 décembre, la sœur de Jason Shannon confirmé à TMZ. Selon Shannon, son frère est décédé après avoir souffert de complications liées au coronavirus et à d’autres facteurs possibles.

De plus, Shannon a expliqué que son frère avait été placé dans l’unité de soins intensifs d’un hôpital de Floride. Elle a dit qu’elle et ses proches ont pu dire au revoir à Jason et être avec lui pendant ses derniers instants.

Suite à l’annonce de la mort de Jason, TLC a fait une déclaration à E! News le mercredi 15 décembre, partageant: « Nous sommes attristés d’apprendre le décès de Jason Hitch et adressons nos sincères condoléances à sa famille et à ses amis en ce moment. »

Les fans de l’émission de télé-réalité ont été présentés pour la première fois à Jason en 2014 alors qu’il sortait ensemble. Cassia Tavares, une Brésilienne qui avait déménagé aux États-Unis pour être avec lui.