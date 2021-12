Jason Hitch, star de « 90 Day Fiance », décédé à 45 ans

Jason Hitch, qui a joué dans la deuxième saison de 90 Day Fiance de TLC, est décédé des complications de COVID-19, a déclaré mercredi sa sœur Shannon à TMZ. Hitch est décédé mardi soir en soins intensifs dans un hôpital de Floride. L’histoire d’Hitch sur 90 Day Fiance impliquait sa relation avec Cassia Tavares du Brésil. Hich avait 45 ans.

Shannon a déclaré à TMZ que la famille de Hitch était à ses côtés lors de ses derniers instants et qu’ils lui ont tenu la main. Hitch n’était pas vacciné et n’avait aucun problème de santé préexistant, à la connaissance de sa famille. Hitch était un « tireur vrai et honnête, un grand officier et un leader pour ses hommes », a déclaré Shannon à TMZ. Son frère était premier lieutenant dans les réserves de l’armée en Floride.

La relation entre Hitch et Tavares s’est déroulée devant les caméras dans 90 Day Fiance Saison 2, diffusée sur TLC en 2014. Le couple s’est rencontré sur Facebook, et Tavares a été pour la première fois dans une relation en ligne avec l’un des amis de Jason. Après la fin de cette relation, Tavares et Hitch ont commencé à sortir ensemble. Lorsque Tavares a déménagé aux États-Unis, elle a vécu avec Hitch et son père. Au moment où la série a été filmée, Hitch avait 38 ans et Tavares en avait 23.

Après trois ans de mariage, le couple a annoncé son intention de divorcer en janvier 2018 après que Hitch a été accusé de violence domestique. Cependant, environ trois mois plus tard, les deux ont annulé leur divorce et espéraient sauver leur mariage. Les charges pénales ont également été abandonnées, rapporte Us Weekly. En septembre 2018, Hitch a demandé le divorce et la séparation a été finalisée le mois suivant.

« Une relation réussie, c’est la communication, l’attirance physique et faire tout ce qu’il faut », a déclaré Hitch à Radar Online à l’époque. « Pour l’instant, il est temps d’aller dans des directions différentes. Je pense que nous resterons amis. Elle sait que j’ai ses meilleurs intérêts à cœur. » Bien que certains soupçonnent Tavares d’avoir épousé Hitch uniquement pour obtenir une carte verte, Hitch a déclaré qu’ils se sont mariés par amour. « Elle n’est pas venue ici juste pour devenir citoyenne américaine », a-t-il déclaré. « Elle avait une belle vie au Brésil. Elle était sur le point de terminer ses études. Elle n’avait pas besoin de m’épouser. »

Tavares n’a pas commenté la mort de Hitch et n’a pas posté sur Instagram depuis mai. En février, elle a annoncé son mariage avec un Italien du nom de Giuseppe. « Malheureusement, nous n’avons pas pu faire une plus grande cérémonie à cause de COVID », avait-elle écrit à l’époque. « De plus, sa mère ne se sent pas bien depuis quelques jours maintenant, mais elle a fait un effort pour être avec nous. Pourtant, aujourd’hui est un jour spécial que nous chérirons pour toujours. »