Jason Hitch, star de « 90 Day Fiance », décède des complications du COVID-19

Jason Hitch, qui était un élément clé de la saison 2 de « 90 Day Fiancé » est décédé des suites de complications du COVID-19… TMZ a appris.

la soeur de Jason, Shannon nous dit qu’il est décédé mardi soir dans l’unité de soins intensifs d’un hôpital de Floride. On nous dit que la famille de Jason a pu être avec lui à sa mort et lui a tenu la main dans ses derniers instants. Shannon dit que Jason n’a pas été vacciné et n’avait pas de problèmes de santé préexistants, à la connaissance de la famille.

Hitch est décédé des complications de COVID-19 et peut-être d’autres facteurs, dit Shannon.

Jason est apparu dans la saison 2 de la série en 2014 et était marié à Cassia Tavares – une femme brésilienne qui avait déménagé aux États-Unis pour être avec Jason – ils se sont séparés en 2017 et ont demandé le divorce en 2018.

Jason était premier lieutenant dans les réserves de l’armée en Floride. Shannon nous dit qu’il était « un vrai et honnête tireur, un grand officier et un leader pour ses hommes ».

Jason avait 45 ans.

DÉCHIRURE