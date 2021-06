Jason Hook, ancien guitariste de Five Finger Death Punch, mettra aux enchères des guitares, des motos et des souvenirs

Ancien POINÇON DE LA MORT À CINQ DOIGTS guitariste Jason Crochet redonne aux équipes et aux roadies qui font partie de sa carrière musicale, de sa production de concerts et de son industrie de la guitare depuis des décennies.

La musique live et les concerts ayant disparu pendant la pandémie, plus de 100 000 roadies ont été sans travail. Les musiciens se réunissent pour aider leurs collègues de l’industrie.

À compter du 11 juin 2021 à 10 h 00 HAP, une vente aux enchères de souvenirs Jason Hook en édition spéciale à durée limitée sera lancée, permettant aux fans et aux amis du monde entier d’acheter des articles exclusifs Jason Crochet souvenirs (une partie du produit bénéficiera Roadie Relief). Certains des articles incluent:

* Jason Crochet Custom Harley-Davidson FXSTB Softail Night Train Moto



* Jason Crochet Kawasaki KX250F Motocross Moto et Casque Signé



* Jason Hook “Vous avez vos six” aérographe Gibson Explorer utilisé sur le PUNCH DE LA MORT À CINQ DOIGTS « Got Your Six » tour du monde (comprend une grande photo signée)



* Jason Crochet Guitare électrique Gibson M4-Sherman blanche et olive personnalisée jouée sur scène

Dit Accrocher: “On m’a demandé d’aider à soutenir www.roadierelief.org avec une vente aux enchères en ligne et j’ai sauté sur l’opportunité d’aider notre communauté de roadies et de membres d’équipage à se remettre sur pied. La musique live reprend, mais nous ne pouvons pas oublier les 15 derniers mois où ces membres essentiels de notre communauté musicale n’ont pas pu travailler. Nous devons nous rassembler et soutenir notre industrie.

En octobre dernier, POINÇON DE LA MORT À CINQ DOIGTS a confirmé qu’il s’était officiellement séparé de Accrocher huit mois plus tôt lors de la tournée européenne à guichets fermés du groupe. Il a depuis été remplacé par un virtuose britannique de renom Andy James, qui figure sur “Monde brisé”, une chanson qui figurait dans le deuxième volet de POINÇON DE LA MORT À CINQ DOIGTSla collection des plus grands succès de, “Une décennie de destruction – Tome 2”.

Après sa convalescence d’une opération d’urgence de la vésicule biliaire fin 2019, Accrocher a dû partir à mi-chemin de la tournée du groupe en Europe pour faire face à d’autres complications.

Jason, qui a rejoint POINÇON DE LA MORT À CINQ DOIGTS en 2009, a déclaré à propos de sa sortie du groupe : « Quant à la raison pour laquelle je pars… eh bien, il n’y en a pas vraiment une. J’ai été dans des groupes toute ma vie et j’ai l’impression d’avoir fait tout c’est bien que je puisse ici. Il est temps de passer le relais et de passer à de nouveaux défis. “

