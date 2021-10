Ancien POINÇON DE LA MORT À CINQ DOIGTS guitariste Jason Crochet a parlé au « Faire des vagues » podcast sur son nouveau projet pour lequel il écrit de la musique depuis une grande partie des deux dernières années. Il a dit (tel que transcrit par BLABBERMOUTH.NET): « C’est le seul agenda que j’ai eu, vraiment, depuis mon départ COUP DE POING FATAL. Je travaille toujours avec la même équipe de personnes à [record label] Meilleur bruit [Music] et [management company] Dixième rue. Je suis juste allé directement au travail en écrivant des chansons. J’ai 30, 35 chansons. Et ils ont entendu beaucoup de matériel, et ils sont enthousiasmés par cela. Là où je bloque, c’est que j’ai eu beaucoup de chanteurs et j’essaie vraiment d’être patient pour choisir le bon gars. Ils disaient : ‘Ne sois pas pressé de choisir ton chanteur. Assurez-vous de trouver le bon gars. Et je ne suis pas en désaccord avec cela parce que c’est vraiment l’élément décisif. Donc, c’est la priorité absolue en ce moment. »

Il a poursuivi: « J’ai fait mon travail. J’ai préparé tout le matériel; certains sont des chansons terminées, d’autres ne sont que de la musique. Mais je veux vraiment trouver un co-auteur, un partenaire, quelqu’un avec qui j’ai cette chimie et que nous sommes tous les deux sur la même longueur d’onde musicalement. J’ai la facilité. C’est le seul élément qui manque. »

Lorsqu’on lui a demandé quel genre de chanteur il cherchait, Accrocher a dit : « J’aime la musique heavy, mais j’aime aussi la musique mélodique. Et je pense que c’est l’une des choses qui [FIVE FINGER DEATH PUNCH singer] Ivan Moody était fantastique, c’est qu’il vend ses paroles, il peut très bien chanter, et il peut devenir lourd mais vous pouvez toujours déchiffrer de quoi il parle ; vous pouvez suivre le scénario. Ce n’est pas comme ça guttural [death metal-style vocal]; vous pouvez vraiment comprendre ce qu’il dit même quand il chante avec sa voix lourde. Et Ivan Moody ne pousse pas seulement sur les arbres [laughs]; c’est difficile à trouver.

« J’aime les gars comme Dave Grohl« , a-t-il ajouté. » J’aime certainement Corey Taylor. j’ai toujours aimé Adam Gontierla voix de, de PROLONGATION DE TROIS JOURS; ces premiers disques et la puissance et le grain de sa voix. Mais le plus important, je cherche juste quelqu’un qui a quelque chose au-dessus et au-delà, quelque chose de magique. Il y a beaucoup de bons gars là-bas – j’en ai certainement eu ici – mais je cherche quelque chose de magique, pas seulement bon. »

Accrocher a poursuivi en disant qu’il n’essayait pas simplement de lancer une autre version de son ancien groupe. « Je ne cherche pas forcément à recréer POINÇON DE LA MORT À CINQ DOIGTS« , a-t-il dit. » Ce groupe est une anomalie, et je pense qu’il serait stupide d’essayer de le cloner. La musique aura des sons et des éléments familiers de ce à quoi ils ressemblent, mais c’est uniquement parce que j’avais une main assez décente pour écrire cette musique. Il est donc inévitable que je m’emmène ici, et ça va avoir une certaine familiarité, évidemment. Mais en ce qui concerne un chanteur, c’est un peu comme quand Tom Morello trouvé Chris Cornell, vous avez deux gars qui sont extrêmement bons dans leur rôle ; qui était destiné à réussir. Maintenant, quand Eddie Van Halen avais Sammy Hagar, ils ont eu beaucoup de chance parce que ça a cliqué, ça a marché. Mais quand ils ont Gary Cherone – pas si cool. »

En octobre 2020, POINÇON DE LA MORT À CINQ DOIGTS a confirmé qu’il s’était officiellement séparé de Accrocher huit mois plus tôt lors de la tournée européenne à guichets fermés du groupe. Il a depuis été remplacé par un virtuose britannique de renom Andy James, qui figure sur « Monde brisé », une chanson qui figurait dans le deuxième volet de POINÇON DE LA MORT À CINQ DOIGTSla collection des plus grands succès de, « Une décennie de destruction – Tome 2 ».

Après sa convalescence d’une opération d’urgence de la vésicule biliaire fin 2019, Accrocher a dû partir à mi-chemin de la tournée du groupe en Europe pour faire face à d’autres complications.

Jason, qui a rejoint POINÇON DE LA MORT À CINQ DOIGTS en 2009, a déclaré à propos de sa sortie du groupe : « Quant à la raison pour laquelle je pars… eh bien, il n’y en a pas vraiment une. c’est bien que je puisse ici. Il est temps de passer le relais et de passer à de nouveaux défis. »



Faire des vagues avec Jason Hook Hé, hé, hé tout le monde !!! Nous sommes de retour!! Live avec Jason Hook anciennement de 55DP nous laissant entrer dans son home studio et nous racontant toutes les histoires sympas !!! Rejoignez-nous!! Publié par ShipRocked Cruise le mercredi 27 octobre 2021

