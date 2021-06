Jason Isbell reprend “All I Do Is Drive” de Johnny Cash pour “Ice Road”

Jason Isbell a publié son point de vue sur Johnny Cash l’hymne des camionneurs “All I Do Is Drive” pour la bande originale du nouveau film Netflix The Ice Road. Le film est maintenant sorti et la bande originale sortira le 16 juillet.

La bande originale d’Ice Road comprend également Miranda Lambert qui reprend « I’m Movin’ On » de Hank Snow. Tim McGraw offrant sa version de “Drive” des Cars et Carly Pearce chantant “Eighteen Wheels and a Dozen Roses” de Kathy Mattea. Le film met en vedette Liam Neeson, Amber Midthunder, Marcus Thomas et Laurence Fishburne.

La contribution d’Isbell n’est pas la seule chanson associée à Cash sur la bande originale. Les LA Rats – un supergroupe de métal composé de Rob Zombie, Nikki Sixx, John 5 et Tommy Clufetos – interprètent le tube de Hank Snow « I’ve Been Everywhere », célèbre réenregistré par Cash pour Unchained en 1996.

Lorsque Scott Borchetta, le fondateur de Big Machine Records, a été chargé de diriger la bande originale du prochain thriller Netflix de Liam Neeson, The Ice Road, le 25 juin, il a opté pour un morceau “psycho-billy” à bascule pour ancrer une collection de chansons échantillonnant les racines américaines. tableau musical. Borchetta a proposé à Nikki Sixx d’écrire et de produire éventuellement une chanson pour le film. Sixx a recruté Rob Zombie et John 5, qui ont décidé de nommer leur supergroupe LA Rats.

À l’époque où l’idée prenait forme, Sixx a demandé à Borchetta de lui envoyer un exemple du genre de chanson qu’il envisageait pour la bande originale. “I’ve Been Everywhere” de Johnny Cash était déjà considéré comme un espoir d’être inclus dans le film. Nikki a écouté et l’a ensuite envoyé à Rob Zombie, qui, selon lui, conviendrait à la piste. Les deux ont recruté le guitariste de Zombie John 5, et le reste appartient à l’histoire. Les deux rockeurs ont estimé que le morceau emblématique de Cash était la chanson parfaite à enregistrer. Sixx a appelé Borchetta et lui a demandé : « Pourquoi ne pas simplement couper ça ? »

