Jason ‘Jay’ Weaver du groupe chrétien Big Daddy Weave est décédé à 42 ans

Jason « Jay » Weaver, membre fondateur du groupe chrétien Big Daddy Weave, est décédé dimanche des suites de complications liées au COVID-19. Son frère, Mike Weaver, a partagé la triste nouvelle sur la page Facebook du groupe. Weaver avait 42 ans.

« Je suis vraiment désolé d’apporter cette nouvelle, mais je suis également ravi de célébrer où il se trouve en ce moment. Mon frère, Jay, est allé avec Jésus il y a quelques heures à peine, en raison de complications de COVID-19, le en plus de tout ce qu’il avait déjà fait », a déclaré Mike dans la vidéo. Le frère de Weaver a ensuite remercié les fans pour leur soutien. « Nous voulions juste vous faire savoir que les prières pour la guérison peuvent maintenant se transformer en prières d’action de grâce », a-t-il déclaré.

La mort de Weaver est survenue un jour après que le groupe a demandé aux fans de prier parce qu’il était hospitalisé et luttait contre COVID-19. « Amis, pourriez-vous prier pour Jay, sa femme Emily et leurs enfants ? Jay est à l’hôpital depuis cinq jours pour mener une dure bataille contre Covid », a écrit le groupe. « Priez-vous avec nous pour la guérison complète de Jay et pour la paix pour sa famille ? Nous prions au nom de Jésus qu’il en soit ainsi. »

Weaver a lutté contre plusieurs problèmes de santé ces dernières années. En août 2021, il a été hospitalisé après des complications liées à la dialyse, rapporte le Christian Broadcasting Network. Bien qu’il ait été autorisé à rentrer chez lui, le groupe a annoncé le 5 août qu’il ne serait plus en tournée. « Jay a récemment pris la décision difficile de quitter la route avec Big Daddy Weave pendant un certain temps pour se concentrer sur sa santé », a écrit le groupe à l’époque, ajoutant une photo de Weaver avec sa femme et ses enfants. « Il a eu une semaine extrêmement difficile, culminant avec les effets secondaires de ses traitements de dialyse l’amenant à être admis dans l’unité de soins intensifs hier. »

Lors d’une conférence de presse en 2016, Mike a déclaré aux fans que son frère avait besoin d’être amputé des deux pieds après qu’une infection s’est propagée à ses jambes. « Cela arrive à une saison où nous voyions vraiment Dieu dans les histoires miraculeuses et entendions tout le temps des histoires », a déclaré Mike à l’époque. « Nous prions pour J-dawg, c’est comme ça que nous l’appelons ; son nom est Jason, ce qui, assez étrangement, ou à dessein, son nom signifie ‘celui qui guérit’. »

Big Daddy Weave a été fondé à Mobile, en Alabama, en 1998 par le bassiste Weaver, le guitariste Mike, le claviériste Joe Shirk, le batteur Jeff Jones et le guitariste Jeremy Redmon. Jones est décédé en 2013 et a été remplacé par le batteur Brian Beihl. Le groupe a sorti neuf albums, avec tous sauf leur premier classement sur le palmarès des meilleurs albums chrétiens de Billboard. Leur album le plus vendu est Love Come to Life en 2012, qui a atteint la troisième place du palmarès des meilleurs albums chrétiens et le 68e rang des principaux albums du Billboard 200.