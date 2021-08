Jason Jung parvient à s’imposer lors du tour de qualification aux dépens du joueur de tennis Sebastian Ofner

in

26/08/2021

Le à 01:30 CEST

Jason Jung, numéro 168 de l’ATP, a remporté le tour de qualification de l’US Open en une heure et vingt et une minutes par 7-5 et 6-4 à Sébastien Ofner, joueur de tennis autrichien, numéro 166 de l’ATP. Avec ce résultat, nous continuerons à voir le joueur dans la prochaine phase de l’US Open.

Ofner a réussi à casser le service de son adversaire à deux reprises, tandis que Jung, de son côté, l’a fait 4 fois. De plus, Jung a eu un premier service de 68% et n’a commis aucune double faute, réussissant à remporter 65% des points de service, alors que l’efficacité de son rival était de 65%, il a commis 3 doubles fautes et a obtenu 59% des points au service.

Dans le tournoi New York (US Open), une phase de pré-qualification est effectuée que les joueurs de tennis les moins bien classés doivent passer pour participer au tournoi officiel. Au total, 128 joueurs participent à cette étape spécifique. De même, il se déroule du 24 août au 12 septembre sur un court en dur à ciel ouvert.