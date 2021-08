Jason Kelce s’est promené avec désinvolture sur le terrain avant le match dans une tempête

in

Je n’ai jamais vu personne aimer la pluie autant que Jason Kelce.

Avant le dernier match préparatoire des Eagles de Philadelphie contre les Jets de New York, Kelce a été vu se promener avec désinvolture sur le terrain dans son équipement d’échauffement. Ce n’est pas un spectacle inhabituel avant un match de football, bien sûr, mais vendredi au MetLife Stadium, un orage et des pluies torrentielles ont frappé la région de New York, retardant le match.

Pourtant, au lieu de passer son temps à l’intérieur pendant la tempête, Kelce est allé sur le terrain pour courir sous la pluie… et dans ses chaussettes rien de moins ! Non seulement cela, Kelce passait le meilleur moment de sa vie là-bas, glissant même sur l’herbe mouillée pour s’amuser.

Jason Kelce brave homme glissant sous la pluie sur le terrain du MetLife Stadium Attendez-le….. OIinemem sont juste différents pic.twitter.com/4EvuX0CYbL – John Clark (@JClarkNBCS) 27 août 2021

Voici quelques autres photos de Kelce gambader sous la pluie, pour votre plus grand plaisir.

Jason Kelce a décidé de courir sous une pluie battante à Met Life avant le match #Eagles de ce soir. @SportsRadioWIP pic.twitter.com/BmUl8Mnt0w – Howard Eskin (@howardeskin) 27 août 2021

C’est Jason Kelce, se promenant dans une violente tempête dans ses chaussettes. pic.twitter.com/mUhvt5amML – Jimmy Kempski (@JimmyKempski) 27 août 2021

Jason Kelce semble… indifférent ? MDR @NBCSPhilly @Eagles pic.twitter.com/e8SQwIsDVK – Taryn Hatcher (@TarynNBCS) 27 août 2021

Jason Kelce est de retour en train de s’amuser. #Aigles pic.twitter.com/1xiPdtLCFU – John McMullen (@JFMcMullen) 27 août 2021

Les journalistes ont rattrapé Kelce après sa promenade décontractée sous la pluie, où le centre des Eagles a expliqué ses actions de manière hilarante.

Jason Kelce expliquant sa folie sous une pluie battante avant le match des #Eagles ce soir au Met Life Stadium. @SportsRadioWIP pic.twitter.com/q5NVzpyQa6 – Howard Eskin (@howardeskin) 27 août 2021

« , Cela avait l’air amusant ! Je ne suis pas allé dans un parc aquatique depuis un moment.

Je ne peux pas dire que je ferais la même chose, mais je dois respecter Kelce ici. Regardez comme il s’amusait !

Force du calendrier de la NFL 2021 : qui a les ardoises les plus faciles et les plus difficiles ?

voir 32 images