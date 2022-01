Jason Kenny fait chevalier avec Laura Kenny fait une dame dans les honneurs du Nouvel An

Jason et Laura Kenny reçoivent les plus grands honneurs (Photo: .)

Le septuple champion olympique Jason Kenny a été fait chevalier avec sa femme et la quintuple championne olympique Laura a fait une dame.

Emma Raducanu, quant à elle, a également été incluse sur la liste des distinctions honorifiques du Nouvel An et a reçu un MBE à la suite de son époustouflante 2021.

Jason, 33 ans, a remporté sa septième médaille d’or à Tokyo 2020, faisant de lui l’olympien britannique le plus titré de tous les temps.

Laura est quant à elle devenue la première femme britannique à remporter une médaille d’or à trois Jeux olympiques consécutifs.

Raducanu est devenue la nouvelle sensation sportive de Grande-Bretagne après son incroyable victoire à l’US Open en septembre.

Raducanu a connu une percée en 2021 (Photo: .)

Quelques mois seulement après avoir passé ses niveaux A, l’adolescente de Bromley a remporté une victoire assez impressionnante à Flushing Meadows, remportant une victoire 6-4 6-3 contre Leylah Fernandez pour devenir la première femme championne du Grand Chelem de Grande-Bretagne depuis 1977.

Raducanu a obtenu son titre sans perdre un seul set.

Trois mois plus tard, elle a éliminé le champion des poids lourds Tyson Fury et le médaillé d’or olympique Tom Daley pour remporter le prix BBC Sports Personality of the Year.

Raducanu a déclaré: « Cela me rend immensément fier et reconnaissant d’être inscrit pour recevoir un MBE de Sa Majesté la Reine.

« Cette année a été pleine de surprises incroyables pour moi, donc terminer 2021 avec ce rendez-vous est très spécial. »

Daley a quant à lui reçu un OBE après son succès en plongée à Tokyo ainsi que des services aux droits LGBTQ+.

Le partenaire de plongée de Daley, Matty Lee, reçoit un MBE après avoir réussi dans la plate-forme synchronisée de 10 m.

Adam Peaty reçoit également un OBE après être devenu le premier nageur britannique à conserver un titre olympique avec l’or au 100 m brasse au Japon.



