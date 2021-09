Jason Kidd : “Doncic est un jeune Pablo Picasso”

Les 30 franchises NBA ont été mises en ligne ce lundi avec les journées des médias. Et ils l’ont fait entre la polémique des vaccins (ou des anti-vaccins, plutôt) et avec de nombreuses nouveautés. Parmi eux, le début de (était ?) Jason Kidd sur le banc des Dallas Mavericks, qui a mis fin cet été à 13 ans de l’ère Rick Carlisle. L’ancien joueur, qui a remporté le seul ring de l’histoire de la franchise texane en 2011, a évoqué comme il ne pouvait en être autrement de sa grande star, un Luka Doncic qu’il compare au peintre et sculpteur espagnol Pablo Picasso.

« C’est un jeune Picasso. Je ne sais pas si quelqu’un a dit à Picasso qu’il devait utiliser toutes les peintures, mais je veux lui rappeler (à Doncic) que vous pouvez faire confiance à vos coéquipiers. Ils seront là pour vous aider. Je suis très heureux d’avoir cette opportunité de travailler avec un jeune Picasso dont les peintures ont été incroyables jusqu’à présent et ne feront que s’améliorer“Kidd a assuré lors d’une conférence de presse (ESPN).

Doncic a relevé l’endurance de son entraîneur : « Je pense qu’il y a beaucoup de choses que je peux améliorer à la fois sur et en dehors du terrain. Évidemment, c’est l’un d’entre eux. Je pense qu’il a raison”.

Le Slovène, qui a joué un rôle superbe aux JO de Tokyo (quatrième avec la Slovénie), affronte sa quatrième saison en NBA. L’un des plus importants, dans le but de frapper la table dans les séries éliminatoires où son plafond a toujours été au premier tour : à chaque fois qu’il s’est qualifié, il a été éliminé par les Los Angeles Clippers.

Supermax cet été

De plus, il le fera après avoir signé une succulente rénovation : il a accepté cet été le super maximum qui était sur la table, 207 millions de dollars en cinq ans. Jusqu’à la saison dernière, l’international slovène avait empoché 22,1 millions de dollars : 6,5 lors de sa première saison, 7,6 lors de la deuxième et 8 lors de la troisième. Le prochain, il entrera 10,1 millions de plus et, à partir de 2022-23, le nouveau contrat entrera en vigueur. Ventilé par années, il atteindra 41,4 millions en moyenne. Concrètement, l’accord serait d’environ 35,7 dans votre premier abonnement et 47,1 dans le dernier.

Course de météores

L’ancien vétéran de Madrid est une célébrité depuis son année recrue (qu’il a remportée). Éternel candidat au titre de MVP de la saison régulière, Doncic n’est jamais tombé en dessous de 20 points de moyenne au score lors de ses trois saisons NBA. (21,2 + 28,8 + 27,7). En outre, moyenne de 8,4 rebonds et 7,7 passes décisives dans sa carrière NBA encore courte. Chiffres scandaleux qui se sont multipliés dans leurs duels contre les Clippers en playoffs : 31 points, 9,8 sacs et 8,7 passes de panier dans la bulle Walt Disney à Orlando (Floride) et 35,7 points, 7,9 rebonds et 10,3 passes décisives en séries éliminatoires. Pas mal depuis seulement 22 ans.