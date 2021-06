Jason Kidd entraînera les Mavs

L’avenir des Dallas Mavericks est-il sur le point de s’éclaircir ? Il semble. En pleine tourmente, la franchise texane s’achemine vers une reconfiguration absolument nécessaire après que sa structure a explosé avec le départ de l’exécutif Donnie Nelson, qui était dans la franchise depuis près d’un quart de siècle. Le fils du mythique coach Don Nelson entretient d’excellentes relations avec Luka Doncic, qui a publiquement regretté son départ au milieu d’un tourbillon qui a secoué les Mavs, une franchise heureuse quelques jours auparavant (ils ont réussi 0-2 et 2-3 avant d’être éliminé au premier tour par les Clippers) et qui a convulsé après la parution d’un article controversé dans . dans lequel il était question de guerres internes qui avaient à voir avec Haralabos Voulgaris, l’homme le plus digne de confiance du propriétaire, Mark Cuban.

Voulgaris avait assumé des pouvoirs de commandement quasi-total sur les Mavs, il a même influencé les décisions sportives de l’entraîneur, Rick Carlisle, et avait une mauvaise relation avec l’équipe illustrée par ses frictions avec Doncic. Le Slovène a également fini, selon plusieurs journalistes américains, à distance de Carlisle, qui a également fini par se fréquenter après treize ans passés à Dallas, où il laisse comme l’entraîneur le plus victorieux de l’histoire de la franchise et l’architecte de l’équipe championne en 2011, le toit pour l’instant des Mavericks.

Mark Cuban, entouré du séisme interne et des critiques externes, a organisé une entente avec des franchisés historiques comme Mike Finley et un Dirk Nowitzki venu en tant que conseiller pour aider à reconstruire une équipe qui ne peut pas perdre son pied après deux ans en playoffs : Luka Doncic signera sa prolongation de 200 millions de dollars plus cet été parce que personne ne laisse autant d’argent sur la table, mais l’avenir à moyen et long terme du meneur pourrait déjà être en jeu dans les prochains mois si les choses ne s’améliorent pas. Il faut ajouter que sa relation pour le moins froide avec Kristaps Porzingis, l’autre star de l’équipe mais un joueur puni de blessures et avec une performance franchement médiocre ces derniers temps, est bien documentée.

Où vont les choses ? Eh bien, après ce soir, il y a assez de lumière dessus. Hier, Rick Carlisle a été annoncé comme le nouvel entraîneur-chef des Indiana Pacers, une équipe à laquelle il revient quatorze ans plus tard, et a déclaré au journaliste Tim MacMahon qu’il considérait Jason Kidd comme l’entraîneur idéal pour entraîner les Mavs et Luka Doncic. Kidd, un mythe en tant que joueur, a une si mauvaise presse en tant qu’entraîneur que certains l’ont pris comme une fléchette empoisonnée d’un ex dont la sortie n’a certainement pas été placide. Mais il semble que les tirs se passent là-bas, car Adrian Wojnarowski a avancé que la recherche est sur le point de se terminer à Dallas avec deux noms au premier rang de la grille de départ : Nico Harrison en tant que cadre et Jason Kidd en tant qu’entraîneur. Ce dernier semble une affaire déjà pratiquement close, en fait.

Les Dallas Mavericks se rapprochent de l’embauche d’un nouveau directeur général et Jason Kidd est devenu un solide favori pour être embauché comme entraîneur-chef, selon des sources @espn_macmahon et moi. – Adrian Wojnarowski (@wojespn) 24 juin 2021

Jason Kidd a commencé à travailler sur la constitution d’une équipe d’entraîneurs alors que les équipes finalisent un accord qui fera de lui le prochain entraîneur-chef de Dallas, ont déclaré des sources à ESPN. https://t.co/Llkm6UAvwM – Adrian Wojnarowski (@wojespn) 25 juin 2021

Le premier, Harrison, est une figure très influente et respectée dans le monde de la NBA, l’un de ceux qui se déplacent dans les coulisses avec un pouvoir énorme. ETCadre de Nike, est un ami de Luka Doncic, qu’il a aidé à retirer de la Jordanie en 2019, et s’est déjà laissé tenter par d’autres franchises ces dernières années. Gamer professionnel en Belgique, il est retourné aux États-Unis pour travailler dans l’industrie pharmaceutique avant de rejoindre Nike en 2002. D’abord dans le service commercial, d’où il est passé au poste qu’il occupe depuis 2015, président des opérations de la aile. Harrison, qui entretient d’excellentes relations avec de nombreux joueurs et travaille de jeunes talents du lycée au niveau professionnel, était proche de Kobe Bryant. Nike l’a envoyé vers l’ouest pour travailler d’abord au Texas, notamment avec les trois grands des Spurs (Tim Duncan, Tony Parker, Manu Ginobili) puis il a été affecté, en 2003, à Los Angeles, avec pour mission de récupérer la crédibilité et l’image publique de Kobe Bryant, à un moment critique après son arrestation pour agression sexuelle dans un hôtel du Colorado.

Nico Harrison est l’un des esprits du basket-ball les plus brillants et les plus créatifs que j’ai rencontrés en couvrant la NBA depuis 1999. Surpris que ce mouvement n’ait pas eu lieu avant. Il a également été le bras droit de Kobe Bryant pendant de nombreuses années à parcourir le monde avec lui. Belle initiative de Mark Cuban & Dirk Nowitzki. https://t.co/gw0jKEtrqx – Marc J. Spears (@MarcJSpears) 25 juin 2021

Si beaucoup bénissent l’intérêt pour Harrison, la chose change radicalement avec un Jason Kidd qui, sauf surprise, sera le nouveau patron du banc. Oakland est l’un des grands meneurs de l’histoire : deuxième pour les passes décisives de la NBA (12 091) derrière l’intouchable John Stockton (15 806). Kidd a joué entre 1994 et 2013, a été douze fois All Star et a remporté le ring 2011 aux Mavericks, l’équipe qui l’a repêché en 1994 (numéro 2) et a joué pendant deux tours: 1994-96 et 2008-12. Puis il a managé les Nets and Bucks et depuis l’été 2019 il est l’adjoint de Frank Vogel dans les Lakers, où il a été proclamé champion la saison dernière, dans la bulle de Floride. Kidd, et cela a incité Carlisle à mettre son nom sur la table, est considéré comme l’un des meilleurs meneurs de jeu de l’histoire, donc sa connexion avec Luka Doncic pourrait être parfaite, en ce sens. Finley et Nowitzki ont également discuté de cette option avec Cuban.

Mais le problème, c’est qu’il y a beaucoup de doutes avec Kidd, que Damian Lillard a publiquement dit vouloir sur le banc des Blazers. Kidd a mal quitté Dallas les deux fois, en 1996 après s’être heurté de front au conseil d’administration et aux vestiaires, et en 2012 après s’être engagé à retourner chez les Mavs en tant qu’agent libre mais avoir rompu sa parole pour aller chez les Knicks. De plus, en 2001, il est passé par la transe de plaider coupable de violence domestique, un événement qui a été suivi d’un divorce moche et avec de nombreux détails qui ont approfondi la nature violente d’un Kidd qui plus tard, en 2012, a été arrêté pour conduite en état d’ébriété. et faire exploser sa voiture contre une cabine téléphonique. Cela signifiait une suspension de deux matchs car il allait commencer son étape en tant qu’entraîneur, qui a commencé avec lui puni. Les Mavericks ont récemment traversé un scandale de relations toxiques et discriminatoires avec les femmes qui travaillent dans la franchise, donc le passé de Kidd pourrait revenir au premier plan si, comme il semble, il est signé.

Au-delà, en plus, il y a de sérieux doutes dans le sport. Kidd a dirigé les Nets de la super équipe ratée (Kevin Garnett, Paul Pierce, Deron Williams…) et après une saison a forcé son départ pour les Milwaukee Bucks parce qu’ils ne lui ont pas donné le pouvoir qu’il réclamait. Dans le Wisconsin, il a été licencié au cours de sa quatrième saison. Avec les deux équipes, il a joué les séries éliminatoires et dans les Nets, il a réussi un tour, mais son travail a été fortement remis en cause et son bilan total en tant qu’entraîneur-chef est de 182 victoires et 190 défaites. Dès que Mike Budenholzer est parti et est arrivé, les Bucks ils ont continué, avec pratiquement la même équipe, à gagner 60 matchs et à être l’une des meilleures équipes de la NBA. Ainsi l’option Kidd, qui semble celle qui s’est imposée, est fortement remise en cause à l’heure où les Mavs ont besoin de stabilité et de bonne direction pour que Doncic sente que là, au Texas, il peut continuer à avancer vers la dernière couche compétitive et le se battre pour l’anneau.