Jason Kidd, Luka Doncic et Kristaps Porzingis changent de jeu

Projet passionnant, besoin de faire un saut qualitatif et opportunité en or pour Jason gamin montrez que vous êtes un excellent entraîneur. Ce sont les ingrédients qui assaisonnent la recette de Les francs-tireurs de Dallas sur son chemin à moyen terme vers le ring. Luka doncic Il ne peut pas gagner un championnat à lui seul et la franchise texane est entrée sur le marché pour apporter des changements subtils, mais la plus grande nouvelle pourrait sortir du banc, avec un Kidd qui semble prêt à changer quelques choses dans le jeu de ses deux. bastions. Le technicien considère comme une priorité que la confiance mutuelle soit générée et que Kristaps Porzingis Acquérir une plus grande notoriété, comme vous l’avez dit sur ESPN.

Jason Kidd considère Doncic comme le Picasso du basket

“Je ne sais pas si quelqu’un a dit au peintre mythique d’utiliser toutes les couleurs à sa disposition, mais j’ai pris sur moi de rappeler à Luka qu’il devrait faire confiance à ses collègues. Je suis très heureux de travailler avec un artiste de génie comme lui et je pense que les “tableaux que je peins” à partir de maintenant vont être encore meilleurs “, a déclaré un Kidd auquel Doncic était d’accord. “Je pense qu’il y a encore beaucoup de choses que je peux améliorer, à la fois sur et en dehors du terrain, et faire davantage confiance à mes coéquipiers et les faire jouer en fait partie. L’entraîneur a raison. Mon objectif est de gagner le ring, je ne ‘ Je ne veux pas être le MVP, je veux juste le succès de l’équipe “, a-t-il déclaré.

Porzingis reçoit la confiance aveugle de Jason Kidd et la reconnaissance de Doncic

“Je veux que KP aime jouer. Il va commencer à jouer à 4 et je ne vais pas lui imposer de limites. Il peut absolument tout faire sur le terrain; tirer 3, mettre le ballon dans la peinture, rebondir, tirer à partir du milieu distance… Je ne prétends pas que c’est ouvert et se limite au lancer, au contraire”, a commenté un homme qui est secondé par le Letton. “Ils m’ont beaucoup utilisé pour ouvrir le terrain l’année dernière, et je ne pense pas que ce soit mon jeu”, a déclaré un Porzingis dont Doncic a également parlé. “Je le vois beaucoup mieux que la saison dernière, surtout sur le plan mental. Je pense qu’il fera une excellente année”, a soutenu le Slovène.