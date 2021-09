Jason Kidd parle de Luka Doncic et Kristaps Porzingis

Celui qui a un projet illusoire Les francs-tireurs de Dallas à venir cette saison, avec un changement d’entraîneur qu’ils espèrent être le déclencheur définitif pour que l’équipe puisse faire un saut en qualité et se battre pour le ring à court terme. Luka doncic il ne fait que croître et bien qu’il y ait eu des doutes quant à sa compatibilité avec Kristaps Porzingis, en raison de la prétendue mauvaise relation personnelle entre les deux, les Texans espèrent que la connexion européenne fonctionnera mieux sous le commandement de Jason gamin, qui a souhaité débuter son mandat en s’impliquant dans le bien-être de ses deux stars. Afin de mieux les connaître et de s’imprégner de leur culture et de leur environnement, il a voyagé en Slovénie et en Lettonie, et n’a pas hésité à valoriser les sensations de ses voyages sur ESPN.

Kidd est étonné de l’intelligence de Doncic

“La Slovénie est un pays fantastique, j’ai passé de bons moments avec Luka, dîné avec lui, assisté à des conférences de presse et appris à connaître son environnement. Nous avons parlé de basket-ball et j’ai appris à le connaître beaucoup mieux en dehors du terrain. J’ai été étonné à quel point il était intelligent. Il n’a que 22 ans et je suis très heureux d’être son entraîneur. Ce que j’aime le plus chez Luka, c’est qu’il n’a peur de rien. C’était spectaculaire de voir sa performance dans l’épreuve olympique, comment il a fait jouer tous ses coéquipiers et a mis le pays en position de remporter une médaille. A chaque fois qu’il a un défi, il fait un pas en avant et assume des responsabilités”, a argué celui qui fut l’un des meilleurs meneurs de l’histoire. de la NBA, qui veut relancer sa carrière d’entraîneur chez les Mavs.

Félicitations à Porzingis en tant que joueur et en tant que personne

L’une des clés du succès de ces Dallas Mavericks serait une plus grande implication du joueur letton dans le jeu, en attaquant la peinture et en assumant des responsabilités. “C’était une autre belle expérience, j’ai adoré la Lettonie et je pense qu’il est très important de rencontrer les joueurs européens dans leur environnement, il donne beaucoup d’informations sur comment ils sont. KP me semble un joueur exceptionnel et une personne fantastique. Je J’ai beaucoup appris de lui et cela. Je suis très excité parce que je pense que cela nous aidera beaucoup à fonctionner en équipe », a déclaré Jason Kidd avec un bulletin de vote très notable dans sa quête pour améliorer les performances de l’équipe.