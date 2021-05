Jason Kilar dans WarnerMedia Upfront au milieu des rapports de départ ⋆ .

Jason Kilar, l’actuel (mais prétendument bientôt l’ancien) chef de WarnerMedia, a lancé la présentation initiale de mercredi avec une vidéo qui reconnaissait brièvement les principales nouvelles de cette semaine – la fusion de WarnerMedia et du Discovery Network – mais a ignoré la possibilité qu’il quittera peut-être bientôt le poste le plus élevé de l’entreprise.

“L’événement pré-enregistré d’aujourd’hui fait suite à des nouvelles importantes”, a déclaré Kilar, faisant référence à la fusion, qui a été rapportée pour la première fois par Bloomberg dimanche. «Bien qu’il y ait encore tant d’autres choses à venir, et pour le moment, c’est toujours comme d’habitude, nous voulions prendre un moment et vous remercier pour la poursuite du partenariat.»

Comme Bloomberg l’a rapporté, la société mère AT&T prévoit de scinder WarnerMedia et de la fusionner avec la chaîne de style de vie Discovery Network. L’accord potentiel de 43 milliards de dollars regrouperait un large éventail de chaînes, notamment HBO, CNN, HGTV, Animal Planet et Food Network, ainsi que le studio de cinéma Warner Bros.

Kilar est également apparu plus tard dans la présentation, soulignant la diversité de la programmation, de la croissance et de la conclusion de WarnerMedia en disant qu’il est «tellement excité par tout ce qui se passe ici chez WarnerMedia, et nous avons hâte de faire de grandes choses ensemble» – une déclaration qui semble maintenant un peu gênant à la lumière des nouvelles de fusion et des rapports sur le départ de Kilar de l’entreprise.

La présentation s’est terminée par une autre apparition de Kilar – toujours, au moment de l’enregistrement, le visage exécutif de WarnerMedia – prenant la parole du comédien. Conan O’Brien, qui devrait avoir une émission de variétés hebdomadaire sur HBO Max.

