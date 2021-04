Jason Kilar dit que les films Warner feront à nouveau leurs débuts dans les salles avant d’être diffusés

Il y a quelques mois, WarnerMedia a bouleversé Hollywood en diffusant tous ses nouveaux films sur HBO Max le jour même de leur sortie en salles.

Maintenant, il veut remettre le génie dans la bouteille. À partir de l’année prochaine, a déclaré le PDG Jason Kilar, les plus grands films de Warner feront d’abord leurs débuts dans les salles de cinéma et finiront par se diriger vers le service de diffusion en continu de la société.

« Je pense qu’il est très juste de dire qu’un grand, vous savez, disons un grand film de DC … il est très juste de dire que cela irait d’abord exclusivement au cinéma, puis irait quelque part comme un HBO Max après qu’il soit dans les salles, » il m’a dit sur l’épisode de cette semaine de Recode Media.

Cela signifie que cette année, si vous voulez regarder The Suicide Squad, un nouveau film de bandes dessinées de DC, vous pourrez le diffuser chez vous le jour de ses débuts. Mais en 2022, lorsque Warner prévoit de sortir The Batman, vous devrez vous diriger vers les théâtres.

L’annonce de Kilar ne choquera pas Hollywood: Cineworld, la société propriétaire de la chaîne de théâtre Regal aux États-Unis, a déjà annoncé qu’elle avait un accord pour montrer des films Warner sur ses écrans pendant 45 jours avant de passer au streaming. Et il est raisonnable de supposer que Warner avait prévu de faire de même avec d’autres grandes chaînes de théâtre comme AMC.

Mais jusqu’à cette semaine, WarnerMedia n’avait pas encore confirmé qu’il revenait à une version de son plan d’affaires pré-pandémique. C’est un autre indicateur que, bien que les grandes entreprises de médias soient désireuses de développer leurs nouveaux services de streaming, elles veulent toujours maintenir l’activité cinématographique traditionnelle pendant un certain temps. Alors que des entreprises comme WarnerMedia, Disney, Comcast et ViacomCBS ont toutes expérimenté la diffusion de films en première diffusion alors que les salles étaient fermées pendant la pandémie, elles ont toutes dit qu’elles voulaient que leurs plus grands films reviennent en salles.

Cela ne s’est toujours pas produit. Le mois dernier, Disney a annoncé qu’il repoussait les plans de débuts en salles pour Black Widow, son prochain film Marvel, de mai à juillet – et que lorsque le film arriverait en salles, il serait également disponible pour une location de 30 $ via son streaming Disney +. un service.

Kilar s’est dit satisfait des résultats de l’expérience de streaming et de théâtre de sa société jusqu’à présent – soulignant le succès relatif au box-office de Godzilla contre Kong, qui a généré 50 millions de dollars de ventes de billets le week-end dernier, même s’il diffusait en même temps. Il a déclaré aux investisseurs qu’il pensait que la stratégie avait suscité plus d’intérêt pour HBO Max et empêché les abonnés existants de quitter le service. Mais il admet que son entreprise a trébuché lorsqu’elle a annoncé ses plans à la fin de l’année dernière, agaçant les entreprises de production et de distribution de films.

« Il ne fait aucun doute que c’était cahoteux au début de décembre de l’année dernière », a-t-il déclaré, ajoutant que s’il avait pu rejouer sa décision, il aurait essayé de donner un avertissement à certains membres de la communauté hollywoodienne. «Si j’avais eu la chance de recommencer, je pense qu’il est très juste de dire que nous aurions pris quelques jours de plus pour voir si nous aurions pu avoir encore plus de conversations que nous n’avons pu en avoir.»

Kilar, qui est devenu une figure médiatique bien connue lorsqu’il a lancé Hulu – la première tentative de streaming des grands médias – a commencé à travailler chez WarnerMedia au printemps dernier, juste au moment où la société lançait HBO Max, sa tentative très médiatisée de rattraper Netflix. Nous avons eu une discussion approfondie sur sa première année de travail et ses projets pour les prochaines années, y compris ses réflexions sur les droits sportifs, les publicités dans HBO Max et la possibilité d’un service de streaming de marque CNN. Vous pouvez entendre tout cela ci-dessous ou en écoutant Recode Media sur le service de podcast de votre choix.