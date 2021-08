Jason Liebrecht et Leah Clark parlent de méchants 10z viral

Mon université de héros est entré dans son arc “My Villain Academia”, qui met l’accent sur les méchants de la populaire série animée. Non seulement les membres clés de la League of Villains sont mis en lumière, tels que le chef Tomura Shigaraki, Himiko Toga et Dabi, mais un nouveau méchant est présenté sous la forme de Re-Destro, qui dirige la Meta Liberation Army.

“La League of Villains est complètement fauchée et ne va nulle part rapidement”, dit le synopsis officiel. « L’énorme garde du corps de All For One, Gigantomachia, arrive pour les pulvériser en forme. Mais avant qu’ils ne se remettent sur pied, la sinistre Armée de libération Meta, dirigée par Re-Destro, sort du bois pour détruire la Ligue et tous ceux qui tentent de réguler les alters. Cet arc multi-épisodes est dédié aux méchants, anciens et nouveaux, de My Hero Academia et sera une aventure palpitante, incluant Himiko Toga dans une confrontation sanglante et de nouvelles informations sur le passé torturé de Tomura Shigaraki. “

Le rédacteur en chef de ComingSoon, Tyler Treese, a rencontré Mon université de héros Les doubleurs anglais Jason Liebrecht (Dabi) et Leah Clark (Himiko Toga) pour discuter de la joie de jouer un méchant, d’exprimer de tels personnages superposés et du soutien qu’ils reçoivent des fans passionnés.

??

Tyler Treese : Jason, Dabi a été ce personnage très mystérieux. Il utilise un pseudonyme. Compte tenu de la profondeur et de la trame de fond que My Hero Academia a tendance à donner à ses personnages, à quel point est-il excitant de jouer cette énigme ?

Jason Liebrecht: Oh, mec. C’est exceptionnellement gratifiant. C’est comme le rêve de tout acteur franchement d’avoir un personnage avec une telle profondeur avec autant de couches, si compliqué, et de se dévoiler petit à petit comme ça. Mec, c’est génial.

Leah, l’une des choses les plus intéressantes à propos d’Himiko est qu’elle a à peu près le même âge que les élèves de l’université, alors que beaucoup d’autres méchants sont beaucoup plus âgés. Pouvez-vous parler de cet élément unique et du genre d’expérience partagée qu’elle a, où elle apprend aussi et devient elle-même, bien qu’elle soit du côté des méchants,

Léa Clark: Je pense que cela nourrit son besoin d’être Uraraka et Deku chaque fois qu’elle les attaque avec sa bizarrerie un peu plus parce que j’ai l’impression que son besoin est d’appartenir. Je pense que cela la déclenche davantage en voyant un groupe d’autres enfants de son âge du côté du bien quand elle est ici du côté du “mauvais”. Oui, je pense vraiment que cela lui donne envie d’être un peu plus, alors peut-être que cela le rend un peu plus méchant et les poursuit davantage.

Jason, Dabi a ce grand côté sarcastique, et il est très direct. À quel point est-ce amusant d’avoir cette personnalité et de pouvoir également livrer de très bons one-liners ?

Liebrecht: Oh, mec. C’est, encore une fois, incroyablement gratifiant en tant qu’acteur d’être ce type. C’est juste génial. Je veux dire, j’utiliserai ma voix de temps en temps dans la vraie vie si j’ai vraiment besoin d’obtenir quelque chose que je veux, comme une réservation pour le dîner. Je trouve que ça marche plutôt bien. Je veux dire, je n’annonce pas la voix de qui j’utilise, mais tu mets ça au téléphone et c’est comme si les portes s’ouvrent. C’est intéressant.

C’est incroyable. Leah, la bizarrerie de transformation de Toga lui permet d’être une si grande source de reconnaissance et cela lui ajoute également une autre couche de complexité. Quand vous pensez à sa bizarrerie et à ses capacités, quel impact cela a-t-il sur votre approche pour la jouer ?

Clark: Cela affecte tout parce que je pense que c’est ce qu’elle est dans la mesure où elle veut désespérément être quelque chose qu’elle n’est pas. J’ai choisi une sorte d’amour profond et j’ai besoin d’être acceptée et d’appartenir à ma base de représentation pour elle. Et cela vient certainement de sa bizarrerie d’attaquer ces gens qui sont, vous savez, la plupart du temps qui sont bons, auxquels elle souhaite pouvoir ressembler, alors c’est, pour moi, que je vois cela comme un désespoir intense de vivre votre vie. Alors oui, c’est définitivement, euh, les couleurs, tout ce que je fais jusqu’à l’exprimer,

Jason, Dabi a été très inspiré par le tueur de héros et il s’est d’abord heurté à la personnalité de Tomura avant de rejoindre la League of Villains. Comment pensez-vous que Dabi s’intègre vraiment dans ce cercle ? Parce qu’il y a toujours eu ce genre de divergence dans la philosophie.

Liebrecht: J’ai l’impression que je ne sais pas s’il a vraiment l’impression d’être un membre à part entière du groupe parce qu’il y a un peu un loup solitaire dans sa personnalité. Accepteriez-vous?

Ouais absolument.

Liebrecht: Je veux dire, même dès le début, il se sépare. Il en fait partie, mais il est définitivement sur son propre chemin et nous ne savons toujours pas quelles sont les motivations ou de quoi cela découle. La plupart d’entre nous de toute façon, et oui, j’ai hâte de le découvrir personnellement.

Leah, Toga est un favori des fans. Elle est tellement charismatique et cela se résume à une grande partie de votre performance et elle est aussi très affectueuse la plupart du temps et j’imagine que c’est très amusant à jouer. Pouvez-vous parler de cet aspect de votre performance ?

Clark: Le flirt, c’est juste une autre intensité. Vous prenez l’intensité d’être en colère et méchant et vous en faites un flirt. C’est juste une autre tactique pour s’attaquer désespérément à quelque chose ou à quelqu’un. C’est donc exactement la même intensité, mais c’est amusant. Je m’appuie beaucoup sur notre réalisatrice, Colleen, pour la direction que nous prenons. Donc, parce que vous pouvez choisir l’un ou l’autre, vous pouvez choisir l’extrêmement coquette ou vous pouvez choisir de couper quelqu’un et d’être fou. Donc, de toute façon, vous voulez quelque chose, exactement la même chose.

Liebrecht: Six d’un, une demi-douzaine de l’autre.

Jason, il y a beaucoup de caprices de feu dans la série, mais ce que j’aime chez Dabi, c’est que le sien est si puissant qu’il est bleu. Il a donc en quelque sorte encore plus de potentiel et plus de puissance. J’aimerais avoir votre avis sur sa bizarrerie.

Liebrecht: Je veux dire, c’est de la physique, non ? Je veux dire, les flammes bleues sont les flammes les plus chaudes. Encore une fois, c’est, c’est juste quelque chose dont je suis super content. J’ai l’impression que son potentiel est presque illimité. Je suppose que nous verrons ce qui se passera à long terme, mais je pense qu’il pourrait certainement rivaliser avec des héros professionnels assez puissants.

Leah, Toga est devenu un favori des fans. Comment a été le soutien des fans ?

Clark: Cela a été bouleversant et tellement surprenant et incroyable. Je ne m’attendais pas à ça. Je ne sais pas si j’ai jamais eu un personnage aussi aimé qu’elle jusqu’à présent. Je veux dire, je pense que j’en ai qui se rapprochent, mais, oui, cela m’a définitivement donné un bon aperçu de qui regarde et à quel point ces personnages sont aimés, et à quel point toute cette série est soutenue. Je suis très chanceux d’en faire partie et d’en faire l’expérience de première main. Donc ça a été génial.

Jason, tu fais partie de tellement d’énormes émissions en ce moment. Attack on Titan, My Hero, Black Clover, et ils ont tous une base de fans tellement passionnée. En tant que doubleur, à quel point cette partie de votre carrière est-elle excitante ? Je veux dire, il faut avoir l’impression que tout ce travail porte ses fruits.

Liebrecht: Oui. C’est certainement le cas. J’y travaille depuis longtemps, presque deux décennies à faire du travail vocal. Encore une fois, je déteste abuser de ce mot, mais il a été exceptionnellement gratifiant d’avoir à la fois Attack on Titan et My Hero, en particulier mes personnages dans ce que j’appelle les propriétés d’anime tentpole, commencent à être… leurs motivations sur ces deux personnages sont révélé presque simultanément. C’est juste un moment fou. J’en suis assez content et j’espère que les choses se révéleront continuellement à perpétuité.

Leah, j’aimerais savoir quelle est votre scène préférée avec Toga jusqu’à présent.

Clark: Ma scène préférée est probablement la scène dans une forêt avec Tsuyu, où elle décide qu’elle aime vraiment son nom et qu’elle veut être amie avec elle tout en l’épinglant à un arbre. Je ne sais pas. J’ai vraiment aimé l’enregistrer et j’ai aimé ces personnages. C’était donc mon préféré jusqu’à présent.