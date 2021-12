Jason Manford admet que le port du masque de foule sera «difficile» dans la comédie en direct

Jason a partagé à quel point il aimait à nouveau les tournées (Photo: Thomas M Jackson / .)

Jason Manford a sympathisé avec le public pour devoir porter des masques lors des représentations en direct au milieu d’un récent changement de directives par le gouvernement britannique.

Le comédien, 40 ans, est actuellement en tournée à travers le pays pour sa série de concerts intitulée Like Me.

Les fans de Jason savent que c’est un homme aux multiples talents, car il a également joué dans diverses productions théâtrales et connaît bien le petit écran.

Il est même apparu dans The Masked Singer l’année dernière, mais les choses ne montrent aucun signe de ralentissement.

Jason a parlé d’une année 2022 chargée où il jouera le rôle de panéliste dans la nouvelle émission d’ITV Starstruck, ainsi que d’organiser une grande soirée musicale spéciale pour la loterie nationale de Manchester.

Mais en discutant avec Metro.co.uk à propos de l’événement gratuit organisé à la Manchester Arena en janvier, il a donné son avis sur la façon dont Covid a changé les spectacles en direct.

Jason sera l’hôte de la Grande Nuit des comédies musicales de la Loterie nationale en janvier (Photo :

Il a dit: ‘J’espère que les gens se sentent comme parce que cela vous a été enlevé, que les gens apprécient [live shows.]

« J’ai certainement remarqué qu’avec la vente de billets et tout ça, ils baissent un peu lorsque le gouvernement dit: » Oh, nous pourrions être enfermés. »

Cependant, cela ne refroidit certainement pas le moral de personne, ajoutant: « Quand [the audience] se présentent, ils sont tellement dans le spectacle, et tellement heureux d’être là et de rire.

‘Ce sera un peu étrange quand [the crowd] allez masques, 100% masques.

« Oui, ce sera difficile, une fois que les masques seront en quelque sorte pleinement en vigueur, et qui sait ce qui se passe en janvier… »

Depuis le 10 décembre, les couvre-visages sont désormais obligatoires par la loi, y compris dans les salles de cinéma, ce qui signifie que les spectateurs des spectacles en direct devront les porter.

Les masques ne sont pas légalement requis dans les établissements d’accueil « étant donné qu’ils ne peuvent pas être portés en mangeant et en buvant ».

Les personnes qui ne respectent pas les règles s’exposent à une amende de 200 £.

Mais malgré tous les changements constants, Jason a salué la « compréhension » de ses fans avec les reports et les protocoles.

Lorsqu’on lui a demandé s’il pensait que la pandémie aiderait la comédie et les arts à devenir plus accessibles, Jason a admis: » Non, je pense que tout le pays sera toujours centré sur Londres.

«C’est la capitale et c’est là que c’est là que le plus d’argent dépensé, et où les gens viennent de l’étranger et tout, il n’y a pas grand-chose que vous puissiez faire à part ça.

« Il s’agit simplement de ne pas oublier qu’il y a des gens autour, les autres dans le pays. »

Jason a déclaré qu’il aurait été « beaucoup plus facile » de faire le prochain spectacle de la loterie nationale à Londres, mais a déclaré: « C’est formidable que la loterie nationale soit partie, vous savez quoi, sortons-la dans un endroit différent. »

Le casting de Frozen: The Musical se rendra à Manchester (Photo: .)

Il a poursuivi en disant: «Il y a beaucoup de spectacles en tournée que les gens oublient parfois. J’ai fait des spectacles sur Royal Variety, ou diverses autres choses où vous avez mentionné un spectacle à faire et ils disent: « Oh, non, c’est celui de la tournée. »

« Ils veulent juste un spectacle du West End, comme s’il y avait une sorte de niveau de qualité différent !

« Ce sont les mêmes acteurs, le même argent est dépensé pour ça, c’est juste que ça vient à vous à Glasgow ou Cardiff, Belfast ou Manchester. »

Mais la partie la plus difficile d’un programme de tournée chargé pour Jason ? « Je dois dire que les voyages ont été vraiment la partie la plus difficile ? » il a dit.

« Je reviens juste dessus, tu sais, parce que tu n’as pas été autorisé à sortir de ta ville pendant un an ! Tu dois faire 700 milles le week-end.

« C’est assez complet mais c’est génial, je ne peux pas me plaindre. »

La prochaine Big Night Of Musicals présentera des performances de la distribution de The Lion King, Dear Evan Hansen, FROZEN et plus encore.

Les billets ont été mis en vente le 15 décembre et bientôt épuisés, mais Jason a rassuré qu’il y aurait une autre sortie générale à venir bientôt pour ceux qui ont raté cette fois-ci.

La grande nuit des comédies musicales de la loterie nationale a lieu à Manchester, le 24 janvier 2022.

