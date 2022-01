Jason Moloney, à la poursuite d’une finale mondiale des poids coq WBC contre Nawaphon Kaikanha

poids coq australien Jason Moloney (22-2, 18 KO) cherche à s’assurer une nouvelle opportunité mondiale, en l’occurrence contre Nonito Donaire, champion WBC.

Moloney est champion d’argent de la catégorie par le World Boxing Council, et serait proche de son troisième combat pour un titre mondial, après avoir été vaincu lors de ses deux tentatives précédentes, contre Manny Rodríguez par décision partagée et Naoya Inoue avant la limite. Sa brillante victoire à la mi-2021 contre Joshua Greer Jr. l’a élevé au classement, il semble donc que son prochain combat sera contre Nawaphon Kaikanha (51-1-1, 41 KO), numéro un sur la liste mondiale WBC et ancien challenger mondial des poids mouches.

Concernant ce potentiel éliminatoire final, Moloney a déclaré que « Kailanha est un combattant de qualité, tu n’es pas numéro 1 au Conseil par hasard, et c’est le combat que je veux faire si je ne peux pas aller directement contre Donaire ».

Concernant les Philippins, il a noté que «C’est mon rêve d’être champion du monde WBC, ce serait un grand duel contre un immense champion. J’espère que mon équipe dirigée par Tony Tolj, Dragon Fire Boxing et Top Rank, pourra y parvenir au cours de l’année, que ce soit en Australie ou en Amérique. J’irai là où il faut être champion du monde ».