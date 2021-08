Je ne suis pas sur Twitter, mais il m’a littéralement envoyé un texto il y a environ quatre jours en disant : “Nous devons faire un film avec un copain de flic.” Nous nous aimons, vous savez, évidemment, nous nous sommes rencontrés sur See, nous sommes sur Dune ensemble, alors j’ai dit: ‘Absolument.’ Et il me dit ‘Faisons-le à Hawaï.’ Je me dis ‘Faisons-le.’ Je me dis ‘J’ai une idée.’ C’est donc parti pour les courses maintenant. Nous le faisons.