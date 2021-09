Jason Momoa a un tout nouveau look pour ‘Aquaman 2’

Le réalisateur James Wan a offert aux fans de DC Comics un premier aperçu du costume de Jason Momoa pour Aquaman et le royaume perdu, et c’est une toute nouvelle ambiance pour le super-héros. Wan a partagé les photos sur Instagram dimanche après-midi, montrant le costume qu’Arthur Curry de Momoa a enfilé à la fin d’Aquaman, tout en offrant également un aperçu du “costume furtif”.

“Voici [Jason Momoa] dans le costume Aquaman classique ET un aperçu de son autre tenue – le costume furtif. Technologie atlante basée sur la capacité de camouflage des céphalopodes », a écrit Wan à côté des images. « David Leslie Johnson et moi avons été inspirés par le « costume bleu » des années 80. » Momoa a également partagé les photos sur son compte, en écrivant « Second round. Nouveau costume. Plus d’action.”

Jason Momoa dans les nouveaux costumes #Aquaman pour la suite 🔥 (via IG l James Wan)https://t.co/0cHcAakUeD pic.twitter.com/Mf1HqoYNk0 – BD (@BrandonDavisBD) 5 septembre 2021

Aquaman et le royaume perdu est prévu pour le 16 décembre 2022 et sera aux côtés d’Amber Heard, Patrick Wilson, Dolph Lundgren, Yahya Abdul-Mateen II et Temuera Morrison. On ne sait pas grand-chose de l’intrigue de la suite, mais Wan a expliqué dans une interview avec Total Film qu’il avait tiré beaucoup d’influence d’un film de science-fiction / horreur italien campy de 1965. “Aquaman 2 est très fortement inspiré par Planet of the Vampires”, a révélé Wan, qui a également réalisé Saw, Insidious et The Conjuring. “Vous pouvez sortir le garçon de l’horreur, mais vous ne pouvez jamais sortir l’horreur [of] le garçon.”

En fin de compte, Wan fait confiance à son public pour l’accompagner dans le voyage étonnamment amusant à travers les aventures de Curry. “Le premier film a pris beaucoup de gens par surprise, n’est-ce pas ? Et c’est en partie parce qu’ils n’étaient pas familiers avec la bande dessinée, qui traite de ce monde étrange et très sinistre”, a-t-il déclaré. “Les gens ont été surpris que je n’aie pas jeté tout ça pour faire un film sombre et lourd. Mais je ne pensais pas que cela aurait été bon pour ça. Donc avec le deuxième film, je pense que ce sera plus facile pour les gens à accepter où nous allons parce que j’ai déjà posé les bases.” Des films comme le premier Aquaman, Birds of Prey et The Suicide Squad ont réussi à injecter du plaisir dans l’univers cinématographique souvent austère de DC, alors espérons que Wan parviendra à poursuivre la tendance.