Sweet Girl sortira sur Netflix le vendredi 20 août. Il est réalisé par Brian Mendoza (Road to Paloma), qui a déjà travaillé avec Jason Momoa sur le drame historique Frontier. Le thriller d’action Netflix mettra également en vedette Isabela Merced (Dora et la cité d’or perdue) dans le rôle de Rachel, la fille de Cooper, ainsi qu’Adria Arjona (Good Omens, Monsterland) et Justin Bartha (The Good Fight, The Hangover) dans des rôles de soutien.