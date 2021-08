Jason Momoa a une prise assez drôle lorsque sa co-star Sweet Girl admet qu’elle n’a pas vu Game of Thrones

Écoute, on s’aime tous du Momoa. Il a l’air d’un mec drôle et cool. Et, quand nous regardons en arrière sur le meurtre-fest qui était une grande partie de Game of Thrones, il est assez facile de se concentrer sur l’éventuelle « lune de ma vie », la nature « mon soleil et mes étoiles » de la romance entre Drogo et Dany, mais ça n’a certainement pas commencé comme ça. Et, même si Drogo en est venu assez rapidement à respecter sa femme, à la considérer comme une égale et à lui montrer beaucoup de gentillesse, il était aussi gentil qu’il allait l’être avec elle, et seulement avec elle.

Drogo a arraché la langue d’un homme et tué le frère dégoûtant de Dany en lui versant de l’or en fusion sur la tête alors qu’il criait, et il a fait ces choses pour son honneur. Alors, vous pouvez imaginer ce qu’il a fait quand il n’a pas été soutenu par une envie de montrer son amour.