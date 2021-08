Jason Momoa balaie Emilia Clarke de ses pieds lors d’une petite réunion de “Game of Thrones”

Les anciens partenaires de Game of Thrones et conjoints à l’écran Jason Momoa et Emilia Clarke ont entretenu une belle amitié depuis leur passage dans la série fantastique, et ils se sont récemment réunis d’une manière vraiment adorable. Clarke est originaire du Royaume-Uni et Momoa est en ville pour filmer Aquaman 2, et Clarke a partagé un adorable cliché des deux après s’être rencontrés pour quelques verres.

“Lorsque votre soleil et vos étoiles arrivent en ville, vous vérifiez qu’il peut toujours appuyer sur un Khaleesi”, a écrit Clarke à côté d’une photo d’elle dans les bras de Momoa, rappelant leurs affections sur Game of Thrones. “Je t’aime pour toujours lune de ma vie [six red heart emojis]”, a commenté Momoa, rappelant aux fans le lien entre Daenerys Targaryen et Khal Drogo.

Clarke et Momoa ont déjà parlé de leur amitié et elle a parlé à Dax Shepard’s Armchair Expert en 2019 de la façon dont Momoa l’a aidée à naviguer dans le tournage de ses scènes de nu pendant la première saison de Game of Thrones. Elle était nouvelle dans le tournage et Momoa l’a aidée à se sentir en confiance pour défendre elle-même.

“Au début, j’étais dans un autre monde du genre, je flotte à travers cette première saison. Je n’ai aucune idée de ce que je fais. Je n’ai aucune idée de ce que c’est, je n’ai jamais été sur un un tournage comme celui-ci avant”, a-t-elle expliqué. “J’ai été sur un plateau de tournage deux fois auparavant, et maintenant je suis sur un plateau de tournage complètement nu et je ne sais pas quoi faire et je ne sais pas ce qu’on attend de moi.”

“C’était vraiment difficile, c’est pourquoi les scènes où j’ai pu les faire avec Jason étaient merveilleuses”, a-t-elle déclaré. “Parce qu’il disait : ‘Non, ma chérie, ce n’est pas OK.’ Et j’étais comme ‘Oh.'” Clarke a également expliqué comment les membres de l’équipe de production l’ont poussée à faire plus de nudité qu’elle n’était à l’aise de le faire. “” J’ai déjà eu des combats sur le plateau quand je me dis ‘Non, les draps restent en place'”, a-t-elle dit. “Et ils me disent ‘Vous ne voulez pas décevoir vos fans de Game of Thrones.’ Et je suis comme, ‘F– vous.'”