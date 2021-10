Jason Momoa blessé lors de la production d’Aquaman 2

Jason Momoa dit que ses dernières blessures prouvent qu’il n’est plus un poulet de printemps. La star d’Aquaman révèle qu’il s’est blessé sur le tournage de la suite du film. Momoa, 42 ans, tourne actuellement Aquaman et The Lost Kingdom. Il a parlé de ses blessures lors d’une récente interview sur The Ellen DeGeneres Show.

« Je vieillis », a-t-il dit à Ellen. « J’ai foiré mes yeux, j’ai juste quelque chose dedans qui m’a coupé et j’ai dû me faire opérer, une hernie, j’ai eu des côtes, je me fais juste tabasser. »

La suite est prévue pour le 16 décembre 2022. Momoa n’est pas trop dérangé par les blessures, disant à DeGeneres, « ça va être un super film, tu vas l’adorer. Je le donne juste en quelque sorte, ouais. J’aime mon travail et je suis un peu trop excité et puis vous savez, le truc de l’âge… Je suis un super-héros vieillissant. »

Le réalisateur du film, le réalisateur James Wan, a déclaré à USA TODAY en 2018 que porter le costume d’Aquaman était difficile pour la silhouette de Momoa. Wan dit que cela est dû à la plate-forme et au harnais qui épousent les hanches, nécessaires pour filmer des scènes reproduisant des mouvements sous-marins.

« (Jason) n’était pas le plus grand fan de la plate-forme de natation dans laquelle nous avons dû le mettre. Ce n’est pas la plate-forme la plus confortable pour les acteurs », a déclaré Wan à l’époque. « Cela met beaucoup de pression autour de l’entrejambe. Donc pour quelqu’un comme Momoa, qui pèse plus de 200 livres, ce n’est pas l’expérience la plus agréable. »

Les fans d’Aquaman ont récemment eu un aperçu du film lors de l’événement DC FanDome. Wan et Momoa ont donné des instantanés exclusifs des coulisses de l’événement, y compris des illustrations conceptuelles et des photos de Momoa chevauchant un hippocampe alors qu’il conquiert le monde sous-marin. Le film de 2018 a rapporté plus d’un milliard de dollars au box-office mondial au cours de sa sortie en salles. Il est devenu le film DCEU le plus rentable de l’histoire.