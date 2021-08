Jason Momoa critique la question GoT « glaciale » du journaliste

Jason momoa veut que les gens sachent qu’il y a des choses qui sont sous le contrôle d’un acteur, et d’autres qui ne le sont pas.

La star d’Aquaman, 42 ans, a parlé au New York Times dans une interview publiée le vendredi 30 juillet, et il a exprimé son mécontentement face à une question centrée sur son rôle de Khal Drogo dans la série à succès Game of Thrones de HBO. Lors de l’interview, le journaliste avait posé des questions sur une scène de l’épisode pilote dans laquelle Drogo agresse sexuellement Daenerys (Emilia Clarke), et si l’acteur avait des regrets.

“Eh bien, c’était important de dépeindre Drogo et son style,” répondit Jason. “Tu joues contre quelqu’un qui ressemble Gengis Khan. C’était une chose vraiment, vraiment, vraiment difficile à faire. Mais mon travail était de jouer quelque chose comme ça, et ce n’est pas une bonne chose, et c’est ce qu’était ce personnage.”

Il a poursuivi: “Ce n’est pas mon travail d’aller, ‘Est-ce que je ne le ferais pas?’ Je n’ai jamais vraiment été interrogé sur « Est-ce que vous regrettez d’avoir joué un rôle ? » On va le dire comme ça : je l’ai déjà fait. Je ne le referai plus.”