Jason Momoa d’Aquaman 2 a la meilleure opinion lorsqu’on lui demande de se doucher, car c’est une chose que les célébrités doivent répondre maintenant

En ce qui concerne le mandat de Jason Momoa en tant qu’Aquaman, nous avons vu réuni avec son incarnation du super-héros à respiration sous-marine et brandissant un trident plus tôt cette année dans Justice League de Zack Snyder, bien que les images de lui là-bas aient été tournées il y a des années lors de la photographie principale originale de Justice League. Actuellement, Momoa travaille dur pour tourner Aquaman 2, alias Aquaman et le royaume perdu, qui ramène également des visages familiers comme Amber Heard, Yahya Abdul-Mateen II, Patrick Wilson, Dolph Lundgren et Temuera Morrison. La suite a débuté la photographie principale fin juin et Momoa a commencé à filmer ses scènes à la mi-juillet.