Jason Momoa d’Aquaman 2 défend le genre de super-héros contre les critiques de Martin Scorsese

C’est comme la façon dont les gens disent que la musique est du pavot et que cette musique est cool. Mais savez-vous à quel point il est difficile de diffuser votre musique pour que les gens l’entendent ? Tout est subjectif. J’essaie de ne rien grignoter. Alors, oui, les films de super-héros sont du chewing-gum, mais ils sont comme la mythologie grecque : ils ont des moments bons et mauvais et déchirants. Et, mon Dieu, vous enlevez d’autres formes d’art si vous arrêtez d’en faire. Vous enlevez les effets visuels, vous enlevez ce que vous pouvez faire avec le maquillage. Je ne suis pas quelqu’un qui est embauché pour jouer dans beaucoup de cinéma, mais en étant capable de faire un film de super-héros, je peux faire un film sur quelque chose qui me tient vraiment à cœur. J’ai une vision pour la totalité d’Aquaman. Il y a des questions environnementales que je peux y mettre. Alors pendant que vous vous dites “Oh ouais, c’est juste ce film de pop-corn”, je me dis : “Eh bien, je peux ouvrir les yeux des gens sur des choses qui sont importantes pour moi.”