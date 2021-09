Jason Momoa dévoile un nouveau costume pour la suite d’Aquaman

“Deuxième tour, nouveau costume, plus d’action”, écrivait Jason Momoa le week-end dernier, à l’occasion de deux nouvelles images de la saga Aquaman. Via Instagram, l’acteur américain a fait plaisir à ses followers avec deux portraits en corps entier, où on le voit porter les vêtements classiques du roi des sept mers – celui qu’il portait dans le film de 2018 – mais aussi une toute nouvelle tenue. Lequel préfère tu?

La deuxième image de la publication précédente sur Instagram montre Jason Momoa dans un costume qui échange les verts et les ors contre les bleus et les argents. Apparemment, c’est ainsi qu’Arthur Curry s’habillera dans le prochain film Aquaman and the Lost Kingdom, dont le tournage a débuté il y a plus de deux mois en Angleterre, sous la direction de James Wan.

Le cinéaste a partagé ces mêmes images sur les réseaux sociaux, mais contrairement à Momoa, il a fourni quelques détails sur les vêtements bleutés d’Aquaman, qui feront bientôt leurs débuts sur grand écran.

Voici Jason Momoa dans le costume classique d’Aquaman. Et un aperçu de son autre tenue : le costume furtif », a écrit James Wan sur Instagram. «[El traje cuenta con] Technologie atlante basée sur la capacité de camouflage des céphalopodes. [Mi guionista] David Leslie Johnson et moi avons été inspirés par le “costume bleu” des années 80.

Le soi-disant “costume bleu” qui inspire les costumes de la suite est sorti en 1986, via une série limitée de bandes dessinées Aquaman (via). Cet ensemble de quatre numéros, créé par Noel Pozner et Craig Hamilton (entre autres), raconte une confrontation entre le super-héros titulaire et l’antagoniste Master of the Ocean, qui aspire à conquérir le maximum de puissance à travers les cristaux du zodiaque. De son côté, Aquaman décide de sortir ce costume bleu et blanc, car c’est une tenue qui lui permet de se camoufler dans les profondeurs de l’océan.

Source : CinéPremière