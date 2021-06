Jason Momoa doit prendre une chemise, car Aquaman 2 est en train de filmer et il fait froid AF

Bien que nous ayons réuni Aquaman de Jason Momoa plus tôt cette année dans la Ligue de justice de Zack Snyder, dans la chronologie de DC Extended Universe, sa dernière apparition chronologique était dans son film solo, sorti en décembre 2018. Bien que nous soyons encore loin d’Aquaman 2 , alias Aquaman et le royaume perdu, depuis le grand écran, Momoa et le reste des acteurs et de l’équipe de la suite ont enfin commencé à filmer la suite. Cependant, l’acteur de Game of Thrones ferait mieux de s’assurer qu’il a une chemise à portée de main pour le premier endroit où ils roulent des caméras.