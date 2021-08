Jason Momoa est le véritable Aquaman après avoir révélé la dernière entreprise respectueuse de l’environnement

Jason Momoa fait de son mieux pour protéger les océans, pas seulement dans les films Aquaman, mais aussi dans la vraie vie. L’acteur a fondé une société d’eau appelée Mananalu en 2019, qui fournit des bouteilles d’eau en aluminium entièrement recyclables pour remplacer celles en plastique à usage unique. Cet été, Mananalu a décroché un énorme contrat pour distribuer ces bouteilles plus largement qu’auparavant.

Mananalu est disponible par abonnement directement à partir de son site Web en quantités commerciales et grand public. Cet été, l’entreprise est allée encore plus loin en s’associant à une entreprise de restauration appelée Earth Angel, qui fournit de la nourriture, de l’eau et des rafraîchissements aux plateaux de télévision et de cinéma du monde entier. Cela signifie que bon nombre des plus gros travaux d’Hollywood fonctionneront désormais entièrement avec les bouteilles d’eau écologiques de Momoa, qui peuvent être recyclées ou simplement réutilisées plusieurs fois. Dans un communiqué de presse à l’époque, Momoa a déclaré: “Voir l’industrie du divertissement prendre des mesures significatives vers la durabilité est une de mes passions et l’une des raisons pour lesquelles j’ai fondé Mananalu. Il y a beaucoup de travail à faire, mais ce partenariat avec la Terre Angel est un grand pas dans la bonne direction.”

C’est plus important que jamais dans le sillage de la pandémie de COVID-19. Selon le communiqué de presse, Earth Angel utilisait auparavant des stations d’eau communales sur les plateaux de tournage, mais celles-ci ne sont pas conformes aux exigences de sécurité du coronavirus. Le PDG de Mananalu, David Cuthbert, a déclaré que les bouteilles en aluminium sont tout aussi vertes, sinon plus.

“Nous visons la durabilité dans tout ce que nous faisons à Mananalu. C’est la raison pour laquelle nous existons”, a-t-il déclaré. « De cette façon, nous sommes très fiers de nous associer à l’équipe exceptionnelle d’Earth Angel pour partager ces valeurs et soutenir la durabilité dans le monde entier.

Earth Angel est basé à Manhattan mais travaille partout dans le monde avec le reste de l’industrie du divertissement. La société a fourni des décors de films tels que The Amazing Spider-Man 2, The Post, The Marvelous Mrs. Maisel et In the Heights. La fondatrice et PDG d’Earth Angel, Emellie O’Brien, a déclaré que le fait d’avoir le nom de la liste A de Momoa attaché à leurs efforts est un autre énorme bonus de ce partenariat.

“Ce que Jason fait pour tirer parti de son statut dans l’industrie pour investir dans des solutions et des entreprises durables est exactement ce que nous préconisons”, a déclaré O’Brien. « Nous voulons nous assurer que nos clients ont accès à des produits et à des options durables. Avec Mananalu, ils évitent les plastiques à usage unique et soutiennent une entreprise basée sur une mission, tout en restant conforme au COVID. »

L’eau Mananalu est disponible dès maintenant pour les particuliers ou pour d’autres partenariats comme celui-ci. Tous les détails sont sur le site Web de l’entreprise.