Jason Momoa et Dave Bautista de Dune se réunissent, s’amusent à échanger tout en partageant la première bande-annonce de la saison 2

Jason Momoa a utilisé son compte Instagram pour montrer la bande-annonce de See Season 2, qui montre beaucoup d’action, alors que Baba Voss de Momoa cherche à sauver sa fille, Haniwa. Bien sûr, il devra la sauver des griffes de son frère, Edo de Dave Bautista. La bande-annonce taquine une réunion tendue entre les deux, et il semble que les choses pourraient finalement conduire à une confrontation mortelle. Dans son message, Momoa a montré son enthousiasme pour la nouvelle saison et a remercié les acteurs et l’équipe pour leurs efforts. Il a également partagé quelques bonnes pensées sur Dave Bautista :