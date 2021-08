Jason Momoa et Isabela Merced parlent du thriller Netflix ⋆ 10z viral

Le thriller de vengeance basé sur la santé de Netflix Gentille fille mettant en vedette Jason Momoa et Isabela Merced est sorti le vendredi 20 août. Le film est le dernier en date du réalisateur Brian Andrew Mendoza et voit Momoa chercher à se venger après la mort de sa femme.

“Ray Cooper, un père de famille dévoué, promet justice contre la société pharmaceutique responsable du retrait du marché d’un médicament potentiellement salvateur juste avant que sa femme (Adria Arjona) ne meure d’un cancer”, indique le synopsis officiel. “Mais lorsque sa recherche de la vérité mène à une rencontre mortelle qui met Ray et sa fille Rachel en danger, la mission de Ray se transforme en une quête de vengeance afin de protéger la seule famille qui lui reste.”

Le rédacteur en chef de ComingSoon, Tyler Treese, s’est entretenu avec Gentille fille met en vedette Jason Momoa et Isabela Merced sur le film, leur chimie à l’écran, le tournage à Pittsburgh, et plus encore. Regardez la vidéo ci-dessous ou lisez une transcription complète.

??

Tyler Treese : Jason, dans le film, vous enseignez les arts martiaux mixtes au personnage d’Isabella. Je sais que tu entraînes le jiu-jitsu et je t’ai vu avec Mark Hunt et Max Holloway. À quel point était-ce cool que le sport représentait et d’être impliqué dans des scènes de combat ancrées et plus réalistes dans ce film?

Jason Momoa: Oh, mec. C’est un honneur. Je pense que c’est ce que nous voulions faire. Surtout avec notre équipe de cascadeurs 87eleven. Je voulais vraiment dépeindre un père voulant enseigner certaines compétences à sa fille. Je veux dire, ce sont les choses que j’enseignerais certainement à ma fille et je fais du jiu-jitsu et du kickboxing et des choses comme ça. Donc, c’est quelque chose que nous avons écrit à partir de ce que nous savons et de ce que nous aimons et c’est pourquoi nous avons produit la pièce. J’aime faire un film contemporain sur un homme ordinaire. Ça a été sympa.

Isabela, il y a un si beau lien entre la fille et le père vu partout. Avez-vous fait quelque chose pour créer des liens avec Jason hors écran ? Parce que c’est tellement naturel.

Momoa: Beaucoup de galette.

Isabelle Merced: Tu connais slide ? Je pense que nous avons joué au slide avant.

Momoa: Je lui ai appris des pas de danse.

Merced: Oh oui. Nous avons beaucoup dansé.

Momoa: Nous faisions.

Merced: Ses danses préférées étaient Destiny’s Child. Je pense que vous pourriez être un petit fan secret de Destiny’s Child. L’un des enfants de Destiny, je suppose. Mais nous avons passé un bon moment hors du plateau et je pense que c’est vraiment ce qui nous a vraiment préparé pour le film parce que vous ne pouvez tout simplement pas faire semblant d’avoir une connexion. Vous ne pouvez vraiment pas à mon avis. J’ai l’impression que cela a déjà été fait, mais c’est généralement comme une haine passionnée qui se traduit, mais c’était passionné et c’était de l’amour.

Jason, je viens de Pennsylvanie. J’aime donc avoir votre avis sur le tournage à Pittsburgh. J’ai trouvé que cela montrait assez bien les paysages de la ville.

Momoa: Copain. C’est ce qui se passe là-bas, mec. Je veux dire, je suis un grand fan des Flyers. J’ai grandi en jouant au hockey et donc les deux [cities]. Je ne suis jamais allé à Pittsburgh, mais juste entre ces deux villes, Philadelphie et Pittsburgh, vous avez tout compris, mais je suis tombé amoureux de Pittsburgh. Tomber amoureux. La ville le sait. Je suis allé partout. Je suis comme l’un des locaux là-bas. Donc, et c’est vraiment beau à la périphérie aussi, mec. Alors j’ai l’impression que oui, mon cœur est là. C’était vraiment amusant, vraiment, vraiment un moment incroyable.

Merced: Je pense que j’ai cloué l’accent de Pittsburgh. [does a Pittsburgh accent] Hé, on va aller au centre-ville dans environ une heure pour le match des Steelers. On va aller au centre-ville dans environ une heure, quelque chose comme ça.

C’est fantastique. Isabela, vous participez à des scènes de combat vraiment excitantes. Jouer ce personnage puissant, était-ce très amusant pour vous ?

Merced: Oh oui. Personnages habilités uniquement. C’était tellement amusant parce qu’ils ont pu faire beaucoup de scènes d’action et j’ai toujours aimé les films d’action. Cette équipe de cascadeurs en particulier, ils s’appellent 87eleven et ils ont travaillé sur certains de mes films d’action préférés de tous les temps. Alors je me suis vraiment dit : « Oh mon Dieu, je suis Charlize. Charlize Theron dans Atomic Blonde, comme cela se passe réellement. C’était incroyable. Je ne peux pas attendre. Comme peut-être qu’il y aura une suite, j’espère qu’il y aura du temps pour plus d’action. Mais comme j’espère vraiment que ce sera bientôt et avec la même équipe de cascadeurs, car ils étaient absolument incroyables et rendaient tout si amusant. Je ne me suis jamais autant amusé à faire mes propres cascades.

Jason, le film rappelle à quel point le système de santé peut être dur en Amérique. Puis-je avoir votre avis sur ce thème du film ?

Momoa: Oui. J’ai l’impression que nous faisions des recherches et que j’apprenais les différentes histoires que j’ai entendues. Je veux dire, c’est vraiment triste et ça t’affecte. Si cela vous arrivait, c’est juste… Pouvoir avoir l’opportunité de le mettre en avant et pouvoir dépeindre une famille qui le traverse. J’aime pouvoir avoir un film qui a quelque chose qui est, je suppose, pertinent dans ce qui se passe dans le climat politique. Donc j’ai l’impression que ces grandes entreprises peuvent racheter et investir beaucoup d’argent dans les partis politiques, il va y avoir beaucoup de bonnes, il va y avoir beaucoup de mauvaises situations qui se produisent déjà. Donc, cela semblait être la bonne chose à faire. Cela m’a définitivement donné le feu. Je dirais dans mon ventre quand ce genre de chose se produit et que cet homme le traverse. Pas nécessairement jouer le même personnage, mais cela a vraiment aidé dans ce domaine.