Jason Momoa, excité par le DVD de la Ligue de justice de Zack Snyder, est exactement la vidéo dont les fans de DC ont besoin en ce moment

Voici le truc, je suis ravi que le film soit comme ça, de toute façon. Écoute, si tu veux faire un montage… J’ai fait mes propres films. Il y a tellement de gens qui entrent, et ils falsifient ça, et ils pensent (ils savent) ce que veut le public, et ceci ou cela. Mec, c’est tellement cool que peut-être, où que nous sortions, vous puissiez avoir la coupe de ce réalisateur. HBO MAX, ils soutiennent cela, et ils sortent le Snyder Cut. Je me suis battu pour ça. C’est pour ça que je me suis inscrit. L’autre truc ? Écoutez, je comprends que nous avons eu une énorme tragédie. Mais c’est quand même… Je respecte, Warners et Zack et tout le monde se rassemblent, au moins en laissant voir le jour, pour les fans. Ce qu’il avait l’intention. Je veux dire, Jésus-Christ, toute la section Wonder Woman est meilleure que n’importe quelle autre partie de Wonder Woman ! L’action était la meilleure que j’aie jamais vue!