Jason Momoa, Ming-Na Wen et d’autres célèbrent leur arrivée sur le Walk of Fame d’Hollywood

Hollywood et le reste de l’industrie du divertissement regorgent de nombreux honneurs que les célébrités s’efforcent d’obtenir, tels que gagner des Oscars, des Emmys, des Grammys, etc. Mais l’un des plus grands honneurs que tout artiste peut espérer obtenir est d’être sélectionné pour avoir une étoile placé sur le Hollywood Walk of Fame. Une star hollywoodienne consolide l’héritage d’une célébrité et son impact sur l’industrie dans son ensemble. Chaque année, un nouveau groupe de lauréats, des athlètes aux musiciens en passant par les acteurs, a été reconnu, et la promotion 2022 a récemment été annoncée, entraînant de nouveaux ajouts comme Jason Momoa, Ming-Na Wen et bien d’autres pour célébrer leur inclusion sur le Walk of Fame.