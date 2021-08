Jason Momoa ne laissera pas ses enfants regarder Baywatch ⋆ 10z viral

in

“Jamais arrivé”, a-t-il déclaré lorsqu’on lui a demandé si ses enfants étaient fans de son travail dans cette émission.

Les enfants de Jason Momoa sont peut-être obsédés par le travail de leur père maintenant, mais il y a quelques projets de son passé qu’ils ne sont pas autorisés à voir.

L’acteur, 42 ans, est apparu dans l’émission de radio australienne Fitzy et Wippa ce week-end, où il a révélé que ses deux enfants avec Lisa Bonet étaient ses plus grands fans. Le couple partage sa fille Lola, 14 ans, et son fils Nakoa-Wolf, 12 ans.

Notant que les deux étaient “heureux” d’être sur le plateau avec lui pendant qu’il travaillait sur “Aquaman 2”, avait déjà vu “Dune” et adorait être là pendant qu’il filmait “Justice League”, Momoa a déclaré que les enfants voir beaucoup de choses que papa a fait récemment.

Il a ajouté que cela n’a pas toujours été le cas.

“Les choses plus tôt dans ma carrière, vous ne pouvez pas le voir”, a-t-il déclaré. “Mais vous pouvez voir les nouvelles choses que j’essaie de faire.”

L’un des hôtes a ensuite demandé ce que ses enfants pensaient de ses jours “Baywatch”. Momoa a joué dans “Baywatch: Hawaii” de 1999 à 2001, où il – bien avant les cheveux longs et les tatouages ​​– a joué le rôle du sauveteur Jason Loane.

“Nous ne disons pas le mot B, nous cachons tout cela, mon pote”, a répondu Momoa, faisant de son meilleur accent australien pour ressembler à l’hôte. “N’est jamais arrivé. Nous ne parlons pas de ces mots.

Bien que ce ne soit pas nécessairement une grande surprise compte tenu du contenu mature de la série, Momoa a noté que les enfants ne regarderaient pas non plus “Game of Thrones” – “même si c’est fantastique”.

Dire qu’ils ne peuvent pas encore voir son tour en tant que Conan le Barbare non plus, il a dit pour l’instant, ce ne sont que des “super-héros et ainsi de suite” qu’ils sont autorisés à regarder.

“Sweet Girl” de l’acteur sort sur Netflix ce vendredi, tandis que la saison 2 de “See” sera diffusée le 27 août sur Apple TV+. “Dune” devrait sortir en octobre, tandis que “Aquaman and the Lost Kingdom” sortira en 2022.

