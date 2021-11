Jason Momoa parle de sa santé après avoir attrapé le Covid-19

Cependant, dans la vidéo qu’il a publiée sur son compte Instagram, l’artiste a exprimé sa conviction que son infection s’est produite lors de la tournée promotionnelle de sa dernière première, celle du blockbuster de Denis Villeneuve Dune: une série d’événements et d’entretiens dans lesquels, selon lui, il a rencontré trop de monde et a donc augmenté ses chances de contracter la maladie.

« Le Covid m’a frappé peu après la première du film [en Londres]. J’ai rencontré beaucoup de gens en Angleterre, j’ai reçu beaucoup d »alohas’ et qui sait comment cela a pu se passer », a-t-il reconnu dans son bref enregistrement, dans lequel il a également rassuré ses followers sur son état de santé et, surtout, a donné les merci pour vos messages de soutien et d’amour.