Jason Momoa partage l’impact du film sur son enfance et pourquoi il fait des films comme Sweet Girl

Quand j’ai grandi dans l’Iowa, né à Hawaï, élevé dans l’Iowa, j’ai été touché par les films. Je veux dire, le cinéma est la façon dont j’ai vu (ce qui était) en dehors du Midwest. Il n’y avait pas de course près de chez moi. Donc c’est un peu comme si je me nourrissais beaucoup des informations qui arrivaient… Les films m’ont aidé à voir le monde. J’aime donc pouvoir changer les points de vue et les esprits des gens et au moins leur montrer une autre facette à travers le film. Ce sont aussi les choses qui m’inspirent. J’essaie juste d’écrire à partir de ce que vous savez et de ce que vous voulez faire.